Опубликован первый трейлер фильма «O'Dessa»

Первый трейлер фильма «O'Dessa» обнародовала 13 февраля 2025 года кинокомпания Searchlight Pictures. Главные роли в картине режиссера Джереми Джаспера сыграли Сэди Синк, Кельвин Харрисон-младший, Мюррэй Бартлетт, Марк Бун-младший, Реджина Холл, Бри Элорд, Поки Лафарж и др.

Действие психоделического музыкального фэнтези происходит в постапокалиптическом будущем. В центре сюжета девушка с фермы по имени О’Десса. Он обладает волшебным голосом и отправляется в опасное путешествие в стремлении вернуть заветную семейную реликвию - гитару. О’Десса попадает в странный и опасный город Сэтилит, где всем правит порок, шоу-бизнес и диктатор Плутонович (Бартлетт). Там героиня встречает свою единственную настоящую любовь Эури Дервиша (Харрисон-мл.), но чтобы спасти его душу, ей предстоит бросить вызов самой судьбе.

Джаспер не только снял фильм по собственному сценарию, а также написал и спродюсировал 16 оригинальных песен вместе с Джейсоном Бинником — его соавтором по получившей признание критиков драме «Патти Кейкс» 2017 года, которая получила номинации на премии DGA и Independent Spirit Awards.

Премьера «O'Dessa» состоится на фестивале SXSW в начале марта, а 13-го числе выйдет на видеосервисе Hulu.