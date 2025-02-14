Рецензия на аниме «Ведьмак: Сирены глубин»

Медиафраншиза "Ведьмак" пополнилась новым продуктом - на Netflix вышла анимационная картина с подзаголовком "Сирены глубин".

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Мы ее отсмотрели и поделимся своими соображениями насчет того, стоит ли вам тратить на нее свое время.

Проект является максимально вольной адаптацией рассказа "Немного жертвенности" из сборника "Меч предназначения" и входит при этом в сериальный канон франшизы про приключения Белого волка.

Пересказ получился настолько далеким от первоисточника, что общего с изначальным текстом там только завязка да действующие лица. Мы такой подход не осуждаем - главное, чтобы произведение работало и было интересным само по себе.

Но с этим большие проблемы.

Во вступлении Геральт с Лютиком прибывают на новую локацию. Берется заказ на устранение чудовища, миссия благополучно проваливается, друзья голодают без денег и ввязываются в сомнительную аферу по улаживанию отношений между людьми, живущими благодаря морскому промыслу, и обитателями океанических пучин - сиренами, наядами, водниками, рыболюдами и прочими недобитыми русами ящерами.

Ключ к замирению народов видится в браке монарших особ, наследующих престолы, - почти как в той песне про дельфина и русалку. И уже это становится следующим заданием наемника, основной профиль которого, напомним, - это истребление монстров за деньги.

Дальше получается мешанина из "Аквамена", "Короля льва" и "Русалочки", причем из последней нагло содрали знаменитую сцену, в которой Урсула готовит зелье для Ариэль. Да, вы все правильно поняли - из мрачняка Сапковского одаренная и безусловно талантливая Лорен Шмидт Хиссрик умудрилась слепить мюзикл с поющей злодейкой.

Пересказывать или анализировать последующие события не имеет смысла - это утомительно смотреть. Здравый смысл постоянно трещит по швам, границы условных допустимостей, возможные в любом художественном произведении, никто даже не думает соблюдать, а логика вышла в магазин в самом начале и даже не обещала вернуться.

Вроде бы взрослая картинка с литрами крови и отрубанием конечностей, как в каком-нибудь "Хеллсинге", контрастирует с тупейшими кринжовыми диалогами, которые как будто писали пятиклассники на перемене.

За техническую часть производства снова отвечала корейская студия Mir - по визуалу придраться сложно, но нынешнее развитие нейросетей как будто в целом сильно обесценило труды художников. Происходящее на экране воспринимается как очередное ожившее творение Midjourney по промту "нарисуй мне Ведьмака в аниме".

В качестве одной из главных фишек проекта на этапе промо заявлялось наличие на озвучке Дага Кокла - англоязычного голоса Геральта из серии игр от CD Projekt RED. Сам он радовался своему возвращению, вот только ведьмак из игр и ведьмак из сериала - это все-таки разные ведьмаки. Хорошо ли, плохо ли, но у Генри Кавилла получилось в качестве наследия оставить другой образ, который и изображается в аниме, - с ним голос диссонирует.

Это далеко не главная проблема, но точно достойная упоминания. Дальше на территорию фанатских споров и претензий заходить не будем. Материала там еще на несколько таких текстов: где там у них канон, а где не канон; какого цвета и формы должны быть глаза у Белого волка; может ли он метать фаерболы, по мощности сопоставимые с ядерной бомбой, и т.д.

Даже вывернутую наизнанку концовку можно было бы простить, если бы к ней пришли интересным путем. Но этого нет, и советовать кому-то смотреть столь пустой и бесполезный продукт точно не стоит.

Оценка: 1,5 из 5.