Что известно о сериале «Нулевой день»

Сериал «Нулевой день», 2025 год: что известно о политическом триллере с Робертом Де Ниро
В феврале 2025 года на Netflix выйдет мини-сериал «Нулевой день». Политической триллер расскажет о том, как власти США пытаются справиться с мощнейшей кибератакой. Главную роль в сериале исполнит легендарный Роберт Де Ниро — шоу станет первым многосерийным проектом в карьере актера. «Лента.ру» рассказывает о сюжете и актерском составе «Нулевого дня», а также раскрывает его дату выхода.
Главное о сериале
- Страна: США
- Оригинальное название: Zero Day
- Жанр: политический триллер, драма
- Шоураннер: Эрик Ньюман
- Режиссер: Лесли Линка Глаттер
- Когда выйдет: февраль 2025
- Где смотреть: стриминговый сервис Netflix
- Сколько серий: 6
- В главных ролях: Роберт Де Ниро, Джесси Племонс, Лиззи Каплан, Конни Бриттон и другие
Дата выхода
Сериал «Нулевой день» находился в разработке около трех лет — впервые о нем заговорили в ноябре 2022 года. Точная дата выхода шоу стала известна два года спустя.
Премьера мини-сериала «Нулевой день» состоится 20 февраля 2025 года
В этот день на Netflix появятся все шесть эпизодов сериала. Хронометраж серий пока держится в секрете, скорее всего, он составит 45-50 минут.
По данным «Кинопоиска», выхода шоу ждут более восьми тысяч пользователей. Сервис также включил «Нулевой день» в список самых ожидаемых сериалов 2025 года.
Трейлер
Первый тизер сериала появился на YouTube-канале Netflix 23 декабря 2024 года. Полноценный трейлер был опубликован 22 января 2025-го.
За три недели трейлер набрал около семисот тысяч просмотров. В комментариях проект хвалят за актуальный сюжет и впечатляющий звездный каст.
«Приятно смотреть, как Роберт Де Ниро берется за серьезную роль и мастерски ее воплощает», — гласит один из самых залайканных комментариев под видеороликом.
Интересно, что многие пользователи сравнивают «Нулевой день» с «Падением империи» Алекса Гарленда — фильмом о гражданской войне в альтернативной Америке будущего.
Сюжет
«Нулевой день» называют политическим и конспирологическим триллером.
В центре сюжета — последствия мощнейшей атаки кибер-террористов, которым удалось вывести из строя практически все системы США. Жертвами беспорядков, вызванных хакерами, стали 3402 человека. Вскоре после атаки на каждом смартфоне в стране появилась пугающая надпись — «Это случится снова».
Чтобы предотвратить повторение катастрофы, Конгресс США учредил специальную Комиссию нулевого дня — независимый орган, который должен отыскать всех людей, причастных к первому нападению хакеров.
Главой Комиссии назначили Джорджа Маллена (Роберт Де Ниро) — бывшего президента США, который все еще пользуется уважением в обществе. Маллен должен восстановить справедливость и отыскать тех, кто стоит за кибератакой.
Чтобы докопаться до правды, бывшему президенту и его помощниками придется справиться с дезинформацией, провокациями и масштабными заговорами. Самому Маллену тоже есть что скрывать — его состояние здоровья не должно повлиять на ход расследования.
По словам шоураннера Эрика Ньюмана, «Нулевой день» расскажет о том, как современное общество взаимодействует с правдой.
«Можно прочитать новости в двух разных источниках и узнать две совершенно разных версии правды. Это ужаснуло меня — а когда что-то меня ужасает, оно же обычно и вдохновляет», — Эрик Ньюман, шоураннер сериала «Нулевой день».
Производство и создатели
Первые новости о сериале «Нулевой день» появились в сети в ноябре 2022 года. Тогда стало известно, что в разработке находится политический триллер с Робертом Де Ниро в главной роли. Первые детали сюжета стали известны в марте 2023-го — тогда Netflix официально приступил к созданию шоу.
Шоураннером «Нулевого дня» стал создатель сериала «Нарко» Эрик Ньюман
Сценарий сериала Ньюман написал вместе с Ноем Оппенхаймом («Бегущий в лабиринте»), Эли Атти («Доктор Хаус») и Роберто Патино («Мир Дикого Запада») Одним из создателей шоу также выступил писатель и журналист Майкл С. Шмидт — в 2018 году удостоился сразу двух Пулитцеровских премий.
Режиссерское кресло заняла Лесли Линка Глаттер — она работала над множеством сериальных хитов, среди которых «Утреннее шоу», «Ходячие мертвецы», «Обмани меня», «Доктор Хаус» и «Твин Пикс»
Операторами проекта стали Джон Конрой («Уэнсдей») и Джозеф Р. Коллинз («Вечность»). За музыкальное сопровождение отвечает Джефф Руссо — автор саундтреков к «Фарго», «Академии «Амбрелла»» и недавнему «Рипли» с Эндрю Скоттом.
Кстати, одним из исполнительных продюсеров «Нулевого дня» выступил сам Роберт Де Ниро. По словам шоураннера Эрика Ньюмана, актер был максимально вовлечен в работу на всех этапах производства. «Де Ниро стал нашим партнером в этом процессе… это была невероятная честь и привилегия», — объяснил режиссер.
Съемки сериала Нью-Йорка.
«Нулевой день»: актеры и роли
О том, что главную роль в новом политическом триллере Netflix сыграет Роберт Де Ниро, заговорили еще в 2022 году.
«Нулевой день» — это первый сериал в карьере Де Ниро
Сам актер назвал съемки в таком проекте совершенно новым для себя опытом.
«Это как сниматься сразу в трех фильмах одновременно… Нужно все время не отставать от сцен, бесконечной информации, следить за сутью истории», — признался он.
Какие актеры сыграют в сериале «Нулевой день»
- Роберт Де Ниро («Таксист») — Джордж Маллен, бывший президент США, руководитель Комиссии нулевого дня;
- Джесси Племонс («Виды доброты») — Роджер Карлсон, политический помощник Маллена, имеет сложные взаимоотношения с бывшим президентом;
- Лиззи Каплан («Иллюзия обмана 2») — Александра Маллен, дочь Джорджа;
- Джоан Аллен («Превосходство Борна») — Шейла Маллен, супруга Джорджа;
- Анджела Бассетт («Черная Пантера») — президент Митчелл, нынешняя глава Соединенный Штатов;
- Кайл Кервин («Очень странные дела») — специальный агент Том МакКарти;
- Билл Кэмп («12 лет рабства») — директор Лэш, глава ЦРУ;
- Конни Бриттон («Нэшвилл») — Валери Уайтселл;
- Мэттью Модайн («Оппенгеймер») — Ричард Дрейер;
- Дэн Стивенс («Необыкновенная история на Рождество») — Эван Грин;
- МакКинли Белчер III («Брачная история») — Карл Отиено;
- Можан Марно («Карточный домик») — Мелиссе Корнблау;
- Джей Клэйц («Винил») — Тим Пеннингтон.
Также в касте картины заявлены Кларк Грегг («Мстители»), Гэби Хоффман («Очевидное»), Майкл Бонини («Черный список»), Эрик МакАллистер («Голубая кровь»), Иден Ли («Клуб первых жен») и другие.