Что известно о сериале «Нулевой день»

В феврале 2025 года на Netflix выйдет мини-сериал «Нулевой день». Политической триллер расскажет о том, как власти США пытаются справиться с мощнейшей кибератакой. Главную роль в сериале исполнит легендарный Роберт Де Ниро — шоу станет первым многосерийным проектом в карьере актера. «Лента.ру» рассказывает о сюжете и актерском составе «Нулевого дня», а также раскрывает его дату выхода.

Главное о сериале

Страна: США

Оригинальное название: Zero Day

Жанр: политический триллер, драма

Шоураннер: Эрик Ньюман

Режиссер: Лесли Линка Глаттер

Когда выйдет: февраль 2025

Где смотреть: стриминговый сервис Netflix

Сколько серий: 6

В главных ролях: Роберт Де Ниро, Джесси Племонс, Лиззи Каплан, Конни Бриттон и другие

Дата выхода

Сериал «Нулевой день» находился в разработке около трех лет — впервые о нем заговорили в ноябре 2022 года. Точная дата выхода шоу стала известна два года спустя.

Премьера мини-сериала «Нулевой день» состоится 20 февраля 2025 года

В этот день на Netflix появятся все шесть эпизодов сериала. Хронометраж серий пока держится в секрете, скорее всего, он составит 45-50 минут.

По данным «Кинопоиска», выхода шоу ждут более восьми тысяч пользователей. Сервис также включил «Нулевой день» в список самых ожидаемых сериалов 2025 года.

Трейлер

Первый тизер сериала появился на YouTube-канале Netflix 23 декабря 2024 года. Полноценный трейлер был опубликован 22 января 2025-го.

За три недели трейлер набрал около семисот тысяч просмотров. В комментариях проект хвалят за актуальный сюжет и впечатляющий звездный каст.

« П р и я т н о с м о т р е т ь , к а к Р о б е р т Д е Н и р о б е р е т с я з а с е р ь е з н у ю р о л ь и м а с т е р с к и е е в о п л о щ а е т » , — гласит один из самых залайканных комментариев под видеороликом.

Интересно, что многие пользователи сравнивают «Нулевой день» с «Падением империи» Алекса Гарленда — фильмом о гражданской войне в альтернативной Америке будущего.

Сюжет

«Нулевой день» называют политическим и конспирологическим триллером.

В центре сюжета — последствия мощнейшей атаки кибер-террористов, которым удалось вывести из строя практически все системы США. Жертвами беспорядков, вызванных хакерами, стали 3402 человека. Вскоре после атаки на каждом смартфоне в стране появилась пугающая надпись — «Это случится снова».

Чтобы предотвратить повторение катастрофы, Конгресс США учредил специальную Комиссию нулевого дня — независимый орган, который должен отыскать всех людей, причастных к первому нападению хакеров.

Главой Комиссии назначили Джорджа Маллена (Роберт Де Ниро) — бывшего президента США, который все еще пользуется уважением в обществе. Маллен должен восстановить справедливость и отыскать тех, кто стоит за кибератакой.

Чтобы докопаться до правды, бывшему президенту и его помощниками придется справиться с дезинформацией, провокациями и масштабными заговорами. Самому Маллену тоже есть что скрывать — его состояние здоровья не должно повлиять на ход расследования.

По словам шоураннера Эрика Ньюмана, «Нулевой день» расскажет о том, как современное общество взаимодействует с правдой.

« М о ж н о п р о ч и т а т ь н о в о с т и в д в у х р а з н ы х и с т о ч н и к а х и у з н а т ь д в е с о в е р ш е н н о р а з н ы х в е р с и и п р а в д ы . Э т о у ж а с н у л о м е н я — а к о г д а ч т о - т о м е н я у ж а с а е т , о н о ж е о б ы ч н о и в д о х н о в л я е т » , — Э р и к Н ь ю м а н , ш о у р а н н е р с е р и а л а « Н у л е в о й д е н ь » .

Производство и создатели

Первые новости о сериале «Нулевой день» появились в сети в ноябре 2022 года. Тогда стало известно, что в разработке находится политический триллер с Робертом Де Ниро в главной роли. Первые детали сюжета стали известны в марте 2023-го — тогда Netflix официально приступил к созданию шоу.

Шоураннером «Нулевого дня» стал создатель сериала «Нарко» Эрик Ньюман

Сценарий сериала Ньюман написал вместе с Ноем Оппенхаймом («Бегущий в лабиринте»), Эли Атти («Доктор Хаус») и Роберто Патино («Мир Дикого Запада») Одним из создателей шоу также выступил писатель и журналист Майкл С. Шмидт — в 2018 году удостоился сразу двух Пулитцеровских премий.

Режиссерское кресло заняла Лесли Линка Глаттер — она работала над множеством сериальных хитов, среди которых «Утреннее шоу», «Ходячие мертвецы», «Обмани меня», «Доктор Хаус» и «Твин Пикс»

Операторами проекта стали Джон Конрой («Уэнсдей») и Джозеф Р. Коллинз («Вечность»). За музыкальное сопровождение отвечает Джефф Руссо — автор саундтреков к «Фарго», «Академии «Амбрелла»» и недавнему «Рипли» с Эндрю Скоттом.

Кстати, одним из исполнительных продюсеров «Нулевого дня» выступил сам Роберт Де Ниро. По словам шоураннера Эрика Ньюмана, актер был максимально вовлечен в работу на всех этапах производства. «Де Ниро стал нашим партнером в этом процессе… это была невероятная честь и привилегия», — объяснил режиссер.

Съемки сериала Нью-Йорка.

«Нулевой день»: актеры и роли

О том, что главную роль в новом политическом триллере Netflix сыграет Роберт Де Ниро, заговорили еще в 2022 году.

«Нулевой день» — это первый сериал в карьере Де Ниро

Сам актер назвал съемки в таком проекте совершенно новым для себя опытом.

« Э т о к а к с н и м а т ь с я с р а з у в т р е х ф и л ь м а х о д н о в р е м е н н о … Н у ж н о в с е в р е м я н е о т с т а в а т ь о т с ц е н , б е с к о н е ч н о й и н ф о р м а ц и и , с л е д и т ь з а с у т ь ю и с т о р и и » , — п р и з н а л с я о н .

Какие актеры сыграют в сериале «Нулевой день»

Роберт Де Ниро («Таксист») — Джордж Маллен, бывший президент США, руководитель Комиссии нулевого дня;

Джесси Племонс («Виды доброты») — Роджер Карлсон, политический помощник Маллена, имеет сложные взаимоотношения с бывшим президентом;

Лиззи Каплан («Иллюзия обмана 2») — Александра Маллен, дочь Джорджа;

Джоан Аллен («Превосходство Борна») — Шейла Маллен, супруга Джорджа;

Анджела Бассетт («Черная Пантера») — президент Митчелл, нынешняя глава Соединенный Штатов;

Кайл Кервин («Очень странные дела») — специальный агент Том МакКарти;

Билл Кэмп («12 лет рабства») — директор Лэш, глава ЦРУ;

Конни Бриттон («Нэшвилл») — Валери Уайтселл;

Мэттью Модайн («Оппенгеймер») — Ричард Дрейер;

Дэн Стивенс («Необыкновенная история на Рождество») — Эван Грин;

МакКинли Белчер III («Брачная история») — Карл Отиено;

Можан Марно («Карточный домик») — Мелиссе Корнблау;

Джей Клэйц («Винил») — Тим Пеннингтон.

Также в касте картины заявлены Кларк Грегг («Мстители»), Гэби Хоффман («Очевидное»), Майкл Бонини («Черный список»), Эрик МакАллистер («Голубая кровь»), Иден Ли («Клуб первых жен») и другие.