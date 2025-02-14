Что известно о третьем сезоне «Колец власти»

Стриминговый сервис Prime Video официально продлил сериал «Властелин колец: Кольца власти» на третий сезон, пишет Variety.

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Второй сезон сериала вышел 29 августа прошлого года, завершился 3 октября. Отзывы зрителей были негативными, в связи с чем речь о продлении сериала особо не шла.

На сегодняшний день продолжение сериала находится в стадии препродакшена на новой студии Shepperton Studios. Планируется, что съемки стартуют весной этого года.

Ранее актер дубляжа Олег Вирозуб, озвучивший агента Купера в третьем сезоне культового сериала Дэвида Линча «Твин Пикс», признался, что выполнял эту работу с энтузиазмом и с радостью вспоминает о ней, напоминает RT.