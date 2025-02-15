В Калининградской области заплатят кинопроизводителям

Власти Калининградской выделили на компенсацию затрат кинопроизводителей на съемки в регионе в 2025 году 28 млн рублей. Уведомления о планах съемок фильмов на территории области поступили от шести кинокомпаний, сообщили ТАСС в пресс-службе региональной "Фестивальной дирекции".

" В 2 0 2 5 г о д у н а в ы п л а т ы р и б е й т о в в ы д е л е н о 2 8 м л н р у б л е й . Д а н н а я с у м м а м о ж е т в а р ь и р о в а т ь с я в з а в и с и м о с т и о т п о с т у п а ю щ и х п р о е к т о в , к а к э т о б ы л о с 2 0 1 7 г о д а п о 2 0 1 9 г о д и в 2 0 2 1 г о д у . Н а с е г о д н я ш н и й д е н ь ш е с т ь к и н о к о м п а н и й п о д а л и и н ф о р м а ц и о н н ы е у в е д о м л е н и я с о с в е д е н и я м и о п р е д с т о я щ и х с ъ е м к а х ф и л ь м о в н а т е р р и т о р и и К а л и н и н г р а д с к о й о б л а с т и " , - с о о б щ и л и в п р е с с - с л у ж б е .

Все фильмы предполагают масштабные натурные съемки в разнообразных локациях региона. Все проекты будут участвовать в конкурсах на рибейт в 2025 году. Первые съемки начались уже в конце января. Съемки остальных фильмов запланированы с февраля по август, добавили в пресс-службе.

Сумма рибейтов в Калининградской области в 2024 году превысила 33 млн рублей. Их обладателями стали следующие проекты: "По законам военного времени - 7" (кинокомпания "СМ студия" и Первый канал); "Оффлайн-2" (кинокомпания BBG Production и онлайн- кинотеатр Okko); "Нахимовцы-2: Янтарный берег" (кинокомпании "Студия "Кинопроба" и "Профмувионлайн"); "Расширяя горизонты" (кинокомпания "Продюсерский центр А-Нова").

Министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак отметил, что областные власти могут корректировать общую сумму рибейтов, а поддержка кинопроизводителей осуществляется с учетом требований федеральных и региональных законов. Он добавил, что что кинокомпании во время съемок на территории Калининградской области, предоставляют возможность прохождения практики калининградским специалистам и студентам вузов.

" Д л я к и н о к о м п а н и й в э т о м г о д у и з м е н я т с я п р а в и л а , с в я з а н н ы е с у ч а с т и е м п р а к т и к а н т о в н а с ъ е м о ч н ы х п л о щ а д к а х . Т е п е р ь в с е к и н о к о м п а н и и б у д у т п р о в о д и т ь н е т о л ь к о п р а к т и ч е с к и е з а н я т и я , н о и т е о р е т и ч е с к и е л е к ц и и д л я с т у д е н т о в " , - у т о ч н и л Ермак ТАСС.

Калининградская область одной из первых в РФ начала компенсировать кинокомпаниям часть понесенных в ходе съемок фильмов на территории региона. За семь лет практики выплаты рибейтов на территории области материально был поддержан 51 национальный фильм на общую сумму, превышающую 297 млн рублей. При этом совокупные инвестиции производящих кино компаний в экономику Калининградской области за этот период превысили 1 млрд рублей. Это демонстрирует эффективность работы отдела кинематографии АНО "Фестивальная дирекция", обеспечивающего деятельность кинокомиссии Калининградской области, отметили в пресс-службе.