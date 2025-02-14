Подборка фильмов с Анастасией Талызиной

Анастасия Талызина одна из самых ярких и перспективных российских актрис. Через экран она умеет дотронуться до сердца каждого зрителя. Каждая работа наполнена искренностью, глубиной и невероятной харизмой. Талызина доказала, что умеет перевоплощаться в самые разные образы. Мы собрали подборку любимых фильмов с участием актрисы.

© кадр из фильма «Кентавр»

Знакомство родителей

Детдомовец Федор никогда не видел своих родителей. Он вырос в приюте, поэтому привык добиваться всего сам. Парень влюбляется в девушку из богатой семьи. Разный социальный статус не смущает возлюбленных, но очень тревожит родителей красавицы. Родственники ставят условие – свадьба состоится только в том случае, если на ней будут родители Федора. Задачка невыполнимая? Нет, ради любви молодой человек готов на все!

Кентавр

Анастасия исполнила роль девушки легкого поведения Лизы. Она становится очередной клиенткой таксиста Саши, который предпочитает выходить на работу только в ночное время. Главные герои практически сразу проникаются симпатией друг к другу. Однако они еще не знают, что преступники хотят подставить и убить их. К середине фильма на экранах разворачивается настоящий экшн со стрельбой, огнем и бурными разговорами.

Год рождения

Молодая пара живет в унылом Металлогорске. И если Марина хочет простого семейного счастья и детей, то мечтатель Филипп озадачен только проведением крупнейшего музыкального фестиваля в родном городе. Когда возлюбленные узнают, что ждут ребенка, Филиппу в течение девяти месяцев проходится пройти все периоды взросления. Может ли взрослый человек сохранить свою мечту, пронеся её через будничную рутину?

Воздух

Тяжелый фильм про Великую Отечественную войну. В авиационный полк поступают несколько молодых и отважных летчиц. Девушки еще до конца не понимают, что такое война. Первое время им приходится очень трудно, но сдаваться нельзя. Немцы наступают. Во время воздушной перестрелки они доказывают, что ничуть не хуже духом настоящих мужчин.