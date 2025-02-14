Что известно о премьере третьего сезона сериала «Почка»

Премьера третьего сезона сериала «Почка» с Любовью Аксеновой состоится в кино 27 февраля 2025 года. Показы пройдут в 42 кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема Парк» в более чем 20 городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Уфа и многие другие.

© кадр из сериала «Почка»

Как сообщает пресс-служба Kion, поклонники сериала смогут не только первыми увидеть премьерные серии нового сезона (раньше официальной онлайн-премьеры), но и получить вместе с билетом подписку, которая дает пользователю доступ в онлайн-кинотеатр Kion на 1 месяц.

«ИнтерМедиа» напоминает, что премьера третьего сезона «Почки» состоится на Kion 1 марта. К своим ролям вернутся Любовь Аксенова, Янина Лакоба, Дмитрий Лысенков, Антон Филипенко, Николай Фоменко, Сергей Двойников, Алексей Розин и другие.