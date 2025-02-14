Актер Паттинсон признался, что не стесняется готовиться к ролям при близких людях

Звезда фильмов серии «Сумерки» Роберт Паттинсон признался, что не стесняется готовиться к ролям при близких людях и выглядеть при этом странно. Его цитирует издание People.

«Таксист с немецким акцентом». Паттинсон рассказал, как готовится к новым ролям
© globallookpress.com

На красной дорожке мировой премьеры своего нового фильма «Микки 17», 38-летний актер кокетливо признался, что, работая над новыми проектами, иногда бесит близких.

«Я много слоняюсь вокруг, репетирую, что раздражает всех вокруг меня», сказал он.

По словам Паттинсона, самые близкие ему люди нередко задают вопросы вроде:

«Почему ты говоришь как таксист с немецким акцентом?»

В грядущем научно-фантастическом комедийном фильме режиссера «Паразитов» Пон Джун Хо Паттинсон играет «героя, который оказался в чрезвычайных обстоятельствах, работая на работодателя, требующего максимальной отдачи — даже ценой жизни».

В январе Роберта Паттинсона высмеяли за гримасы на Неделе моды в Париже.

Фильмы и сериалы
Сумерки
Роберт Паттинсон