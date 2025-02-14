«Таксист с немецким акцентом». Паттинсон рассказал, как готовится к новым ролям

Звезда фильмов серии «Сумерки» Роберт Паттинсон признался, что не стесняется готовиться к ролям при близких людях и выглядеть при этом странно. Его цитирует издание People.

На красной дорожке мировой премьеры своего нового фильма «Микки 17», 38-летний актер кокетливо признался, что, работая над новыми проектами, иногда бесит близких.

« Я м н о г о с л о н я ю с ь в о к р у г , р е п е т и р у ю , ч т о р а з д р а ж а е т в с е х в о к р у г м е н я » , — с к а з а л о н .

По словам Паттинсона, самые близкие ему люди нередко задают вопросы вроде:

« П о ч е м у т ы г о в о р и ш ь к а к т а к с и с т с н е м е ц к и м а к ц е н т о м ? »

В грядущем научно-фантастическом комедийном фильме режиссера «Паразитов» Пон Джун Хо Паттинсон играет «героя, который оказался в чрезвычайных обстоятельствах, работая на работодателя, требующего максимальной отдачи — даже ценой жизни».

В январе Роберта Паттинсона высмеяли за гримасы на Неделе моды в Париже.