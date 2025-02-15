Директор Netflix прокомментировала скандал вокруг актрисы «Эмилии Перес»

Провокационные твиты актрисы фильма "Эмилия Перес" Карлы Софии Гаскон ставят под угрозу судьбу всей команды проекта, заявила директор по контенту Netflix Бела Бахариа в подкасте The Town.

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По ее словам, поведение актрисы создает несправедливую ситуацию.

" Я д у м а ю , ч т о э т о д е й с т в и т е л ь н о о б л о м д л я 1 0 0 н е в е р о я т н о т а л а н т л и в ы х л ю д е й , к о т о р ы е с н я л и п о т р я с а ю щ и й ф и л ь м " , – о т м е т и л а Б а х а р и а .

При этом она заметила, что купила бы фильм "Эмилия Перес", несмотря на скандал.

" Э т о т ф и л ь м н е в е р о я т н ы й , о н к р е а т и в н ы й и с м е л ы й – э т о т о , ч т о в а м н у ж н о , и о н н а ш е л о т к л и к у м н о г и х л ю д е й в э т о м г о д у " , – о б ъ я с н и л а п р е д с т а в и т е л ь н и ц а к о м п а н и и .

В эфире подкаста ее также спросили, планирует ли Netflix в дальнейшем просматривать соцсети актеров перед заключением договора о сотрудничестве. По ее словам, сейчас у многих "возникают вопросы о переоценке этого процесса", однако будет сложно следить за личными социальными сетями десятков тысяч людей, которые участвуют в проектах стримингового сервиса.

Ранее в Сети обнаружили твиты актрисы о религиях и сторонниках движения Black Lives Matter, которые она писала 3–8 лет назад. Также Гаскон якобы оскорбила свою коллегу по фильму актрису Селену Гомес, назвав ее "богатой крысой". Однако позже она заявила, что это фейк.

Картина получила 13 номинаций на премию "Оскар". В частности, Гаскон представлена в номинации "Лучшая актриса".

Кроме того, лента вошла в список номинантов на звание лучшего фильма французской национальной кинопремии "Сезар" 2025 года.