В чем особенности фильма «Вечное сияние чистого разума»

– С е г о д н я п р а з д н и к , к о т о р ы й п р и д у м а л и к о м п а н и и , п р о и з в о д я щ и е п о з д р а в и т е л ь н ы е о т к р ы т к и , ч т о б ы з а с т а в и т ь л ю д е й ч у в с т в о в а т ь с е б я п а р ш и в о .

© кадр из фильма «Вечное сияние чистого разума»

Узнали, откуда цитата? Ошибиться невозможно. Конечно же, из «Вечного сияния чистого разума». И если сегодня принято признаваться в любви, то мы заявляем о чувствах к этому фильму. Он как минимум безупречен.

Сценарию Чарли Кауфмана невероятно повезло, что за него взялся Мишель Гондри (ранее они уже работали над «Звериной натурой», но менее удачно). В этом проекте и драматург, и режиссёр изменили свои устоявшиеся подходы к творчеству. Кауфман перешел от рваных сюжетов к логичному (но, тем не менее, запутанному во времени повествованию), а Гондри отказался от визуальных экспериментов, например, покадровой анимации.

История начинается 14 февраля 2004 года и развивается в обратном направлении. Приблизительно с 35 минуты фильма, с того момента, когда инженеры берутся стирать память главному герою, события и вовсе несутся в хаотичном порядке. Так прыгают воспоминания, спасаясь от компьютера!

Окунувшись в этот в прямом смысле поток сознания, мы понимаем, что настоящие чувства сильнее постоянно воспеваемой влюбленности. К финалу Клементина и Джоэл (к слову, чудесные драматические работы Джима Керри и Кейт Уинслет) уже знают, какие проблемы их ждут впереди, но всё равно решают остаться вместе.

– А я с т о б о й з а т о с к у ю , р е ш у , ч т о п о п а л а в л о в у ш к у , с о м н о й в с е г д а т а к ! – П у с к а й . – П у с к а й … П у с к а й !

Этот фильм наделен замечательным свойством – вдохновлять. Кто-то даже стабильно включает его раз в год, чтобы снова прожить радости и разочарования вместе с героями. И кстати, про валентинки. Махните на них рукой, как махнул Джоэл. Если вы действительно хотите кого-то увидеть, просто позвоните. А дальше будь что будет.