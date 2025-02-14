В чем особенности фильма «Вечное сияние чистого разума»

О фильме и открытках
– Сегодня праздник, который придумали компании, производящие поздравительные открытки, чтобы заставить людей чувствовать себя паршиво.
Узнали, откуда цитата? Ошибиться невозможно. Конечно же, из «Вечного сияния чистого разума». И если сегодня принято признаваться в любви, то мы заявляем о чувствах к этому фильму. Он как минимум безупречен.
Сценарию Чарли Кауфмана невероятно повезло, что за него взялся Мишель Гондри (ранее они уже работали над «Звериной натурой», но менее удачно). В этом проекте и драматург, и режиссёр изменили свои устоявшиеся подходы к творчеству. Кауфман перешел от рваных сюжетов к логичному (но, тем не менее, запутанному во времени повествованию), а Гондри отказался от визуальных экспериментов, например, покадровой анимации.
История начинается 14 февраля 2004 года и развивается в обратном направлении. Приблизительно с 35 минуты фильма, с того момента, когда инженеры берутся стирать память главному герою, события и вовсе несутся в хаотичном порядке. Так прыгают воспоминания, спасаясь от компьютера!
Окунувшись в этот в прямом смысле поток сознания, мы понимаем, что настоящие чувства сильнее постоянно воспеваемой влюбленности. К финалу Клементина и Джоэл (к слову, чудесные драматические работы Джима Керри и Кейт Уинслет) уже знают, какие проблемы их ждут впереди, но всё равно решают остаться вместе.
– А я с тобой затоскую, решу, что попала в ловушку, со мной всегда так! – Пускай. – Пускай… Пускай!
Этот фильм наделен замечательным свойством – вдохновлять. Кто-то даже стабильно включает его раз в год, чтобы снова прожить радости и разочарования вместе с героями. И кстати, про валентинки. Махните на них рукой, как махнул Джоэл. Если вы действительно хотите кого-то увидеть, просто позвоните. А дальше будь что будет.