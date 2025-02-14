Звезда «Слова пацана» рассказал о новой роли

Актер из сериала «Слово пацана» Леон Кемстач сыграет в третьей части фильма «Иван Семенов. Полный каяк». Об этом сообщает пермская редакция издания «Комсомольская правда».

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В картине 16-летний Леон сыграет персонажа, который старше самого актера на 20 лет. Это стало возможным благодаря сложному гриму. После появления артиста на первых кадрах со съемочной площадки фанаты не узнали своего любимого актера. Сам Кемстач признался, что ему понравилось перевоплощаться до неузнаваемости в необычном для себя амплуа.

« Я и г р а ю а н т а г о н и с т а г л а в н о г о г е р о я , о н л ю б и т в ы п е н д р и в а т ь с я , л ю б и т п о к а з у х у , э т о ч а с т ь е г о ж и з н и . М н е д а ж е н е х о ч е т с я и з э т о г о о б р а з а в ы л а з и т ь ! М о ж е т б ы т ь , в д р у г и х п р о е к т а х т о ж е о с т а н у с ь с э т о й б о р о д о й . П о с м о т р и м » , — с о о б щ и л о н .

Известно, что режиссером третьего фильма в популярной комедийной франшизе стал Кирилл Седухин, работавший над сериалом «Интерны». А режиссер предыдущих двух частей Антон Богданов выступил в качестве продюсера ленты.

Ранее стало известно, что Кемстач захотел записать трек с культовым рэпером.