О чем сюжет нового эпизода «Леди Баг и Супер-Кота»

Только мы радовались, что новые эпизоды мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот» выходят быстро и часто, как было объявлено, что сериал ушёл на мини-хиатус. Ну ничего, поклонники парижских супергероев умеют ждать. А мы разбираем пятую серию «Деды-оборотни», вышедшую одновременно с эпизодом «Папа-Коп» (очень много родственников, как вы видите).

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С точки зрения «лора», то есть подробностей устройства мира, эта серия очень любопытна, ведь знакомит одновременно со всеми бабушками и дедушками Адриана. А что они устроили — ох, а они устроили! — читайте в материале от Тлум.Ру.

Что там?

Родственники Маринетт жаждут официального знакомства с Адрианом. Девушка решается попросить его прийти, но выясняется, что у него самого семейные планы, причём внезапные и очень тревожные. Оказывается, что его бабушки и дедушки, которых он никогда ранее не видел, приедут в гости. Маринетт решает не оставлять парня в беде и готовится принимать участие в званом обеде в роли официантки.

Две пары гостей оказываются полными противоположностями друг другу. Эмиль и Милли Грэм де Ванили — родители матери Адриана — являются англо-французскими лордами, избалованными и предвзятыми. Джонни и Габриэль Грассет, папа и мама Габриэля — владельцы закусочной, простые, открытые и вообще приехали на байке, захватив с собой закуски с вонючим сыром на радость Плаггу. Конфронтация двух пар начинается с первой же секунды.

И что дальше?

Открывается причина такого необычного сбора: поскольку Адриан остался без родителей, кому-то нужно официально взять над ним опекунство. Натали для родных бабушек-дедушек не в счёт, хотя она по факту и выполняет обязанности матери Адриана. И он, и она этого хотят, что тоже важно для них — но совершенно не волнует лорда Эмиля, намеренного забрать внука к себе. Эмиль в целом выступает как основной источник ссор для всех: давит на Адриана, унижает Грассетов и постоянно затыкает свою жену Милли. Смекаете, к чему идёт? Маленькая бабочка уже на пути, спешит превратить тихую замученную женщину в новую злодейку.

Властительница Ринга превращает обоих дедушек Адриана в оборотней-собак (потому что гавкают на всех, логично же!) и вынуждает сражаться между собой. Что любопытно, «злодейка» опять не выглядит злой, уже какую серию подряд. Она просто заставляет двух упрямых мужчин сражаться друг с другом и озвучивает при этом вполне резонные фразы о том, что им лишь бы орать и решать за других, что им делать.

Так-то она права. Но Леди Баг всё равно призывает беднягу к порядку, нечего даже самых злых дедушек в оборотней превращать.

Дата выхода следующего эпизода пока неизвестна. Предварительно на 22 февраля была назначена 11-й по хронологии серия «Разоблачитель», однако в этих числах она не выйдет. Будем ждать и следить за развитием событий, добавляйте наш сайт в закладки, если хотите вовремя узнавать новости о Леди Баг.