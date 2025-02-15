Берлинский кинофестиваль открылся эпопеей Тома Тыквера

В Берлине проходит юбилейный 75-й международный кинофестиваль, имеющий репутацию самого политизированного.

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Это не отрицает и новый директор фестиваля Триша Таттл, сменившая руководящий дуумвират Мариэтт Риссенбек и Карло Шатриана:

" М ы - с о ц и а л ь н ы й ф е с т и в а л ь , и п о л и т и к а у н а с в г е н а х : в е д ь Б е р л и н - г о р о д , п р о п и т а н н ы й и с т о р и е й " .

Так что согласно новейшей политической конъюнктуре, фильмы из России даже не рассматривались отборщиками Берлинале.

Фестиваль стартовал в четверг мировой премьерой фильма немецкого режиссера Тома Тыквера "Свет" - 300-минутным колоссом о кризисе современного общества, которое катится к катастрофе. Мир впадает в хаос, все смешалось в семье Энгельсов, она на глазах распадается: мать поглощена проектом в Кении, сын погряз в виртуале, дочь - в наркотиках, отцы и дети почти не общаются, пока привычный уже распорядок не нарушит прибывшая из Сирии домработница Фарра, увлеченная гипнотическими возможностями новомодной "медитативной лампы". Автор хочет поставить диагноз всей нашей эпохе раздрая, но, отмечают критики, затрагивает так много тем, что и трех часов не хватает для их серьезного осмысления.

В главном конкурсе 19 фильмов. Среди них работы англичанина Ричарда Линклейтера, корейца Хон Сан Су, румына Раду Жуде, китайцев Вивиан Цюй и Хуо Менг, Лионель Байер из Швейцарии, Мэри Бронстайн из США, Мишель Франко из Мексики; среди конкурсантов много "темных лошадок". Международное жюри возглавляет американский режиссер Тодд Хейнс ("Меня там нет").

На церемонии открытия почетный "Золотой медведь" за вклад в кинематограф был вручен актрисе Тильде Суинтон.

Среди гостей фестиваля Тимоти Шаламе, который приезжает на берлинскую премьеру фильма "Боб Дилан: никому не известный". В программе спецпоказов пройдет новая работа автора нашумевших "Паразитов" Пон Чжун Хо - комедийный фэнтези "Микки-17", в главной роли Роберт Паттисон.

По случаю 80-летия освобождения Освенцима фестиваль показывает почти 10-часовой документальный фильм Клода Ланзманна "Шоа" 1985 года о судьбе евреев, ставших узниками гитлеровских концлагерей.

Из нововведений Триши Таттл - параллельная конкурсная программа "Перспективы", призванная открыть новые режиссерские имена. Она будет показывать дебютные игровые полнометражные фильмы, лучший из них получит денежный приз в 50 тысяч евро.