Миа Гот сыграет в новом фильме Кристофера Нолана

Британская актриса и модель Миа Гот («Суспирия») получила роль в фильме Кристофера Нолана «Одиссея». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

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«Нолан держит все детали в тайне», — говорится в публикации.

По данным издания, Гот может сыграть сирену или же богиню.

Главные роли в фильме по мотивам эпической поэмы Гомера исполнят известные голливудские актеры Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендая, Роберт Паттинсон, Люпита Нионго, Энн Хэтэуэй и Шарлиз Терон. Лента выйдет в мировой прокат 17 июля 2026 года.

В октябре издание Deadline писало, что съемки, по предварительной информации, могут начаться в начале 2025 года. Детали сюжета держались в секрете.

Десять фильмов Нолана собрали более $6,7 млрд по всему миру и получили в общей сложности 28 номинаций на «Оскар», победив в восьми из них.

Накануне стало известно, что сооснователь группы Tokio Hotel Билл Каулитц впервые появится в полнометражном художественном кино. Он снялся в одной из главных ролей в инди-хорроре «Brute 1986» немецкого режиссера Марселя Вальца. По данным инсайдеров, лента вдохновлена слэшерами 1980-х.