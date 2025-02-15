В Буэнос-Айресе открылась неделя фильмов Тарковского
Неделя фильмов Андрея Тарковского открылась в Буэнос-Айресе. Как заявила корреспонденту ТАСС режиссер Сильвана Ярмолюк, организовавшая ретроспективу совместно с "Мосфильмом" и фондом "Аргентинская синематека", на показы были проданы все билеты.
"Это уникальный для континента показ. С 14 по 23 февраля будут показаны все семь полнометражных фильмов Тарковского, которые были отреставрированы. Уже все билеты были распроданы. На третий день после открытия продаж их уже почти не оставалось", - сказала она.
Она отметила, что все эти фильмы уже показывались на большом экране в Аргентине, но сейчас впервые демонстрируются отреставрированные версии.
"Показы его фильмов всегда проходят с большим успехом. Тарковского знают все люди, которые занимаются аудиовизуальным искусством. И очень радует, что среди зрителей много молодого поколения, что им интересны поднимаемые в фильмах философские темы", - добавила Ярмолюк.
По словам режиссера, до конца года планируются и другие циклы российского и советского кино.
"У нас обязательно будет показ к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Будет военное кино, но название ретроспективы мы еще не придумали. Надеемся и на другие показы. Я пытаюсь вместе с некоторыми российскими продюсерами продвинуть кое-какие российские картины. Уже есть договоренность с рядом [аргентинских] провинций", - поделилась Ярмолюк.
По ее словам, аргентинские зрители очень любят российское кино.
"На всех показах, которые мы с 2012 года организовали совместно с гильдией кинорежиссеров и "Синематекой", у нас были полные залы. Надеемся, что и современные фильмы смогут заинтересовать аргентинцев", - отметила она.