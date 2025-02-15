В Буэнос-Айресе открылась неделя фильмов Тарковского

Неделя фильмов Андрея Тарковского открылась в Буэнос-Айресе. Как заявила корреспонденту ТАСС режиссер Сильвана Ярмолюк, организовавшая ретроспективу совместно с "Мосфильмом" и фондом "Аргентинская синематека", на показы были проданы все билеты.

" Э т о у н и к а л ь н ы й д л я к о н т и н е н т а п о к а з . С 1 4 п о 2 3 ф е в р а л я б у д у т п о к а з а н ы в с е с е м ь п о л н о м е т р а ж н ы х ф и л ь м о в Тарковского, которые были отреставрированы. Уже все билеты были распроданы. На третий день после открытия продаж их уже почти не оставалось", - сказала она.

Она отметила, что все эти фильмы уже показывались на большом экране в Аргентине, но сейчас впервые демонстрируются отреставрированные версии.

" П о к а з ы е г о ф и л ь м о в в с е г д а п р о х о д я т с б о л ь ш и м у с п е х о м . Тарковского знают все люди, которые занимаются аудиовизуальным искусством. И очень радует, что среди зрителей много молодого поколения, что им интересны поднимаемые в фильмах философские темы", - добавила Ярмолюк.

По словам режиссера, до конца года планируются и другие циклы российского и советского кино.

" У н а с о б я з а т е л ь н о б у д е т п о к а з к 8 0 - л е т и ю п о б е д ы в В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й в о й н е . Б у д е т в о е н н о е к и н о , н о н а з в а н и е р е т р о с п е к т и в ы м ы е щ е н е п р и д у м а л и . Н а д е е м с я и н а д р у г и е п о к а з ы . Я п ы т а ю с ь в м е с т е с н е к о т о р ы м и р о с с и й с к и м и п р о д ю с е р а м и п р о д в и н у т ь к о е - к а к и е р о с с и й с к и е к а р т и н ы . У ж е е с т ь д о г о в о р е н н о с т ь с р я д о м [ а р г е н т и н с к и х ] п р о в и н ц и й " , - п о д е л и л а с ь Я р м о л ю к .

По ее словам, аргентинские зрители очень любят российское кино.