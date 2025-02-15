На какие цифровые киноновинки стоит обратить внимание

Каратель создаёт бизнес в тюрьме, два теннисиста сражаются за любовь, прачка ловит телефонных мошенников, а зрячий египтянин учится играть в футбол для слепых. Отходим от Дня влюблённых с киноподборкой премьер, появившихся в сети.

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Аутсорс (18+)

Режиссёр: Душан Глигоров

Время: 8 серий по 50 минут.

О чём сериал. Перепрыгиваем в 1996 год. Россия готовится к принятию моратория на смертную казнь. В это время в тюрьму особого назначения устраивается на работу новый надзиратель Константин (Иван Янковский). Его главная обязанность - приводить смертный приговор в исполнение. Встретившись с родственником одной из жертв убийцы, Костя понимает, что только близкие люди погибшего имеют право карать или миловать того, кто лишил жизни их любимого человека. Но в стране голод, развал, людям не выплачивают зарплату. Константин и его коллеги - тюремный врач, прокурор и другие надзиратели - придумывают новый бизнес: отдают исполнение смертной казни на аутсорс. Те, кто хочет поквитаться, платят деньги и сами лишают жизни тех, кто уже приговорён. Но выясняется, что деньги и справедливость не могут мирно сосуществовать, а люди ради наживы готовы поступиться любыми принципами.

Что интересного. Места для съёмок сериала о лихих годах в истории нашей страны выбрали живописные: Камчатка, Минеральные Воды, Москва и Приэльбрусье. Дарья Фомина, которая работала над костюмами к новому сериалу, также одевала Вову Адидаса, Пальто и Маратика в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", а ещё работала над сериалом "Перевал Дятлова" (16+) и "Эпидемия" (18+).

Кому не понравится. Тем, на кого гнетущая атмосфера 90-х воздействует отравляюще. А ещё тем, кто не хочет смотреть на то, как люди прикрываются справедливостью, чтобы оправдывать свою кровожадность и алчность.

Идеальный матч (18+)

Режиссёр: Флориан Галленбергер

Время: 1 час 41 минута.

О чём фильм. Она - сама решимость и собранность, а он не умеет подчиняться правилам и всегда выбирает свободу. Каждый из них покорил мир тенниса, но любовь - это не спорт: здесь одно упорство, сила воли и капелька удачи ничего не решают. Путь теннисистов Штеффи Граф (Лена Кленке) и Андре Агасси (Тоби Себастьян) к счастью трудно назвать безоблачным, но если двое предназначены друг для друга, то они будут вместе, несмотря ни на что.

Что интересного. Биографический фильм о страсти к корту и непростых отношениях настоящей леди большого спорта Штеффи Граф и "теннисного панка" Андре Агасси. На протяжении семи лет они то встречаются на соревнованиях, то отдаляются. А когда наконец-то признают, что не могут друг без друга, становятся сильнее и как люди, и как спортсмены - любовная магия в действии. Лене Кленке ради роли пришлось научиться играть в теннис. Актриса признаётся, что раньше никогда не занималась этим видом спорта даже в качестве развлечения. Так как Граф - правша, а Кленке - левша, то артистке пришлось вдвойне тяжело: по совету тренера она училась играть сразу двумя руками.

Кому не понравится. Если для вас принципиально важно, чтобы фильм про спорт был только о нелёгком пути спортсменов на пути к кубкам и медалям, и вы считаете, что в спорте нет места любви, тогда этот фильм не для вас. А может быть, вы просто не любите романтичные истории и теннис?

Телефонные мошенники (18+)

Режиссёр: Пак Ён-джу

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.4

Время: 1 час 54 минуты.

О чём фильм. В 2016 году сотрудница прачечной Ток-хи (Ра Ми-ран), мать-одиночка с двумя детьми в сложном положении: у неё сгорел дом, а теперь её ещё и обманули мошенники. Полиция бездействует за неимением улик, а детей хочет забрать опека. Женщина старается найти в себе силы жить и бороться, когда однажды слышит в трубке телефона голос того самого афериста, отобравшего у неё почти все сбережения. Молодой парень (Кон Мён) просит Ток-хи о помощи: его и ещё несколько человек удерживают в Циндао и заставляют обманывать доверчивых граждан. Юноша решает прервать череду преступлений и освободиться. Когда полиция отказывает Ток-хи, женщина сама едет в Китай, чтобы раскрыть сеть преступных махинаций.

Что интересного. В основу сюжета легла реальная история, которая произошла в южнокорейском городе Хвасоне, в провинции Кёнгидо в 2016 году. Тогда работница прачечной Ким Сон Чжа помогла полиции поймать крупную банду телефонных мошенников. В оригинале название фильма переводится как "Гражданка Ток-хи". Съёмки проходили в 2020 году.

Кому не понравится. Тем, кому обсуждение произвола телефонных мошенников уже поперёк горла и совсем не хочется про них ещё и фильм смотреть.

Игра вслепую (18+)

Режиссёр: Омар Хиляль

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.7

Время: 1 час 40 минут.

О чём фильм. Хасан (Мухаммад Фарраг) живёт в Египте с мамой и работает охранником. Нищета и отсутствие перспектив надоели Хасану, он решает во что бы то ни стало попасть в Европу. Он пробует соблазнить 70-летнюю британку, а также связывается с контрабандистами, но их план плыть на лодке через океан приходится ему не по душе. Но однажды судьба подкидывает ему удачную возможность: он симулирует слепоту, чтобы отправиться на чемпионат мира по футболу для незрячих в Польше. Теперь Хасану предстоит не просто научиться профессиональному футболу, а открыть в себе талант владеть мячом с закрытыми глазами и не проколоться.

Что интересного. Фильм основан на реальной истории: группа египтян бежала из страны в Европу под видом незрячих спортсменов. Кстати, комедия стала хитом в Египте и даже была представлена на соискание премии "Оскар" как лучший иностранный фильм 2024 года, но в число номинантов лента так и не попала.

Кому не понравится. Если вы неоднозначно относитесь к египетскому кино, фильмам про спорт или нелегалам, или вам тяжело смотреть картины про людей с ограниченными возможностями, то имеет смысл пропустить эту цифровую премьеру. В комедийном же ключе в фильме показано, что человек готов пойти на любую хитрость и обмануть целый мир, если ему это выгодно. Нравится вам это или нет и хотите ли вы на это смотреть почти два часа - решать вам.