Авторы «Северного полюса» рассказали о непростых условиях во время съемок

Автор фильма "Северный полюс" Котт: Труднее всего было снимать в подводной лодке
Меньше двух недель осталось до выхода на большие экраны фильма Александра Котта "Северный полюс". Лента рассказывает об уникальном походе наших подводников к вершине Северного полушария в 1962 году.
Это был разгар Карибского кризиса, когда, казалось, что противостояние между СССР и США вот-вот обернется очередной мировой войной…Советскому Союзу срочно нужно было показать свою мощь, совершить нечто, что прогремело бы не меньше, чем первый полет человека в космос. И что остудило бы жаркие головы, призывающие "наказать" коммунистов.
За дело взялся молодой атомный Военно-морской флот СССР.
Первая советская атомная подводная лодка "Ленинский комсомол" прошла под паковыми льдами Северного Ледовитого океана и впервые в мировой истории всплыла в непосредственной близости от полюса. Новость о победе наших подводников застала западный мир врасплох.
Драматургию и напряжение той эпохи - вот, что считали важным передать создатели "Северного полюса". Получилось ли? Узнаем 27 февраля, когда картина выйдет в прокат.
А пока создатели рассказывают, что подготовка к съемкам фильма "Северный Полюс" шла более 5 лет: проработка сценария, консультации со специалистами, выбор подходящей команды.
"Это огромный исторический проект, очень важный для нас. Он не получился бы без слаженной, профессиональной команды, без консультаций с полярниками из Института Арктики и Антарктики, подводниками Северного флота", - подчеркнула генеральный продюсер фильма Елена Север.
Однако для Александра Котта (к слову, это вторая его работа о подводниках) самым сложным оказался период съемок, что понятно, фильм создавали сразу в трех далеких от комфорта локациях: в Мурманске, Полярном и Заозерске.
"Труднее всего было снимать в подводной лодке - постоянное ощущение, что задыхаешься, мало места, темно... - но при этом, понимаешь, что наши герои - о ком мы рассказываем нашу историю - прошли этот путь - и не час и не два, а недели...под водой в неизвестности. Эта мысль реально вдохновляла и заставляла все делать по-настоящему", - замечает Александр Котт.
Работать в тесноте и темноте пришлось и исполнителям главных ролей - Андрею Мерзликину и Евгению Миронову. Также в фильме снялись Елена Север, Кирилл Кяро, Ольга Ломоносова, Игорь Гордин, Сергей Перегудов, Анатолий Котенёв.