Авторы «Северного полюса» рассказали о непростых условиях во время съемок

Меньше двух недель осталось до выхода на большие экраны фильма Александра Котта "Северный полюс". Лента рассказывает об уникальном походе наших подводников к вершине Северного полушария в 1962 году.

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Это был разгар Карибского кризиса, когда, казалось, что противостояние между СССР и США вот-вот обернется очередной мировой войной…Советскому Союзу срочно нужно было показать свою мощь, совершить нечто, что прогремело бы не меньше, чем первый полет человека в космос. И что остудило бы жаркие головы, призывающие "наказать" коммунистов.

За дело взялся молодой атомный Военно-морской флот СССР.

Первая советская атомная подводная лодка "Ленинский комсомол" прошла под паковыми льдами Северного Ледовитого океана и впервые в мировой истории всплыла в непосредственной близости от полюса. Новость о победе наших подводников застала западный мир врасплох.

Драматургию и напряжение той эпохи - вот, что считали важным передать создатели "Северного полюса". Получилось ли? Узнаем 27 февраля, когда картина выйдет в прокат.

А пока создатели рассказывают, что подготовка к съемкам фильма "Северный Полюс" шла более 5 лет: проработка сценария, консультации со специалистами, выбор подходящей команды.

" Э т о о г р о м н ы й и с т о р и ч е с к и й п р о е к т , о ч е н ь в а ж н ы й д л я н а с . О н н е п о л у ч и л с я б ы б е з с л а ж е н н о й , п р о ф е с с и о н а л ь н о й к о м а н д ы , б е з к о н с у л ь т а ц и й с п о л я р н и к а м и и з И н с т и т у т а А р к т и к и и А н т а р к т и к и , п о д в о д н и к а м и С е в е р н о г о ф л о т а " , - п о д ч е р к н у л а г е н е р а л ь н ы й п р о д ю с е р ф и л ь м а Елена Север.

Однако для Александра Котта (к слову, это вторая его работа о подводниках) самым сложным оказался период съемок, что понятно, фильм создавали сразу в трех далеких от комфорта локациях: в Мурманске, Полярном и Заозерске.

" Т р у д н е е в с е г о б ы л о с н и м а т ь в п о д в о д н о й л о д к е - п о с т о я н н о е о щ у щ е н и е , ч т о з а д ы х а е ш ь с я , м а л о м е с т а , т е м н о . . . - н о п р и э т о м , п о н и м а е ш ь , ч т о н а ш и г е р о и - о к о м м ы р а с с к а з ы в а е м н а ш у и с т о р и ю - п р о ш л и э т о т п у т ь - и н е ч а с и н е д в а , а н е д е л и . . . п о д в о д о й в н е и з в е с т н о с т и . Э т а м ы с л ь р е а л ь н о в д о х н о в л я л а и з а с т а в л я л а в с е д е л а т ь п о - н а с т о я щ е м у " , - з а м е ч а е т Александр Котт.

Работать в тесноте и темноте пришлось и исполнителям главных ролей - Андрею Мерзликину и Евгению Миронову. Также в фильме снялись Елена Север, Кирилл Кяро, Ольга Ломоносова, Игорь Гордин, Сергей Перегудов, Анатолий Котенёв.