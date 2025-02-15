Что известно о новом сериале про Штирлица

Новая история о Штирлице: что известно о сериале и кто сыграет главную роль
В России планируют снять новый сериал про разведчика Максима Исаева (он же Штирлиц) по мотивам романов Юлиана Семенова. И впервые в истории российского кинематографа главную роль может исполнить не реальный актер, а искусственный интеллект, воссоздавший образ советского актера Вячеслава Тихонова. Его родственники уже дали свое согласие на эксперимент. Что известно о новой киноленте, выясняла «Вечерняя Москва».
Не ремейк, а отдельная история
Новая картина не станет ремейком культового сериала «Семнадцать мгновений весны», а расскажет о службе разведчика в Испании и Южной Америке в период начала холодной войны. Ольга Семенова, дочь писателя Юлиана Семенова, подтвердила, что новая экранизация основана на нескольких романах из цикла «Экспансия». Сценаристом выступит один из авторов «Начальника разведки» Артем Чащихин-Тоидзе, а съемки могут начаться уже летом 2025 года.
Над проектом работает команда Первого канала. Пока они не раскрывают сюжетную линию сериала, но уже сейчас известно, что экранизация позволит переосмыслить известный материал о военном времени.
Возрождение любимого актера
В сериале «Семнадцать мгновений весны» Штирлица сыграл Вячеслав Тихонов, и представить другого артиста в этой роли очень трудно. Поэтому перед создателями новой экранизации встал вопрос: «Кто сможет заменить актера?». После нескольких проб на роль разведчика съемочной команде так и не удалось найти подходящий типаж.
Но сегодня технологии дипфейка позволяют воссоздать любой образ. Посовещавшись, съемочная группа решила попробовать возродить героя Тихонова с помощью искусственного интеллекта. Дочь актера, Анна Тихонова, и дочери писателя, Ольга и Дарья Семеновы, дали согласие на воссоздание образа Штирлица, которого исполнял Тихонов.
Эксперименты возможны
Использование современных технологий для воссоздания образа любимого героя в наши дни вполне реально, но это неосознанно может навесить на картину пародийный ярлык, считает кинокритик Сергей Сычев.
«Дипфейки открывают большие возможности для большого кино, с помощью которых легко можно воссоздать обманчивую иллюзию и образ любого человека. Но нужно понимать, если в новой картине используют образ героя 50-летней давности, зрители могут воспринять это как пародию или постмодернистский жест», — пояснил эксперт.
Но Сычев предположил, что экспериментальный подход создателей картины может принести ей особенный успех.
«Мне очень любопытно, что получится на выходе. Творчество — сфера свободная, здесь допустимы эксперименты и нетипичные подходы. И, кто знает, может новая история о Штирлице получится очень оригинальным и постмодернистским проектом, который с легкостью полюбится зрителями. Я желаю авторам удачи. Если они настолько смелые, дерзкие, творческие и точно знают, как сделать так, чтобы все ахнули от удивления, пусть пробуют, а мы будем смотреть», — сказал кинокритик.
Технология дипфейков на российской эстраде используется не впервые. Летом 2024 года на сцене музыкальной премии МУЗ-ТВ оживили певицу Жанну Фриске, которой не стало почти 10 лет назад. Также в эпизодах киноленты «Манюня: Приключения в Москве» появлялся советский актер Юрий Никулин. «Вечерняя Москва» узнавала, опасно ли оживлять умерших людей с помощью нейросетей.