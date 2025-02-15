Что известно о новом сериале про Штирлица

В России планируют снять новый сериал про разведчика Максима Исаева (он же Штирлиц) по мотивам романов Юлиана Семенова. И впервые в истории российского кинематографа главную роль может исполнить не реальный актер, а искусственный интеллект, воссоздавший образ советского актера Вячеслава Тихонова. Его родственники уже дали свое согласие на эксперимент. Что известно о новой киноленте, выясняла «Вечерняя Москва».

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Не ремейк, а отдельная история

Новая картина не станет ремейком культового сериала «Семнадцать мгновений весны», а расскажет о службе разведчика в Испании и Южной Америке в период начала холодной войны. Ольга Семенова, дочь писателя Юлиана Семенова, подтвердила, что новая экранизация основана на нескольких романах из цикла «Экспансия». Сценаристом выступит один из авторов «Начальника разведки» Артем Чащихин-Тоидзе, а съемки могут начаться уже летом 2025 года.

Над проектом работает команда Первого канала. Пока они не раскрывают сюжетную линию сериала, но уже сейчас известно, что экранизация позволит переосмыслить известный материал о военном времени.

Возрождение любимого актера

В сериале «Семнадцать мгновений весны» Штирлица сыграл Вячеслав Тихонов, и представить другого артиста в этой роли очень трудно. Поэтому перед создателями новой экранизации встал вопрос: «Кто сможет заменить актера?». После нескольких проб на роль разведчика съемочной команде так и не удалось найти подходящий типаж.

Но сегодня технологии дипфейка позволяют воссоздать любой образ. Посовещавшись, съемочная группа решила попробовать возродить героя Тихонова с помощью искусственного интеллекта. Дочь актера, Анна Тихонова, и дочери писателя, Ольга и Дарья Семеновы, дали согласие на воссоздание образа Штирлица, которого исполнял Тихонов.

Эксперименты возможны

Использование современных технологий для воссоздания образа любимого героя в наши дни вполне реально, но это неосознанно может навесить на картину пародийный ярлык, считает кинокритик Сергей Сычев.

« Д и п ф е й к и о т к р ы в а ю т б о л ь ш и е в о з м о ж н о с т и д л я б о л ь ш о г о к и н о , с п о м о щ ь ю к о т о р ы х л е г к о м о ж н о в о с с о з д а т ь о б м а н ч и в у ю и л л ю з и ю и о б р а з л ю б о г о ч е л о в е к а . Н о н у ж н о п о н и м а т ь , е с л и в н о в о й к а р т и н е и с п о л ь з у ю т о б р а з г е р о я 5 0 - л е т н е й д а в н о с т и , з р и т е л и м о г у т в о с п р и н я т ь э т о к а к п а р о д и ю и л и п о с т м о д е р н и с т с к и й ж е с т » , — п о я с н и л э к с п е р т .

Но Сычев предположил, что экспериментальный подход создателей картины может принести ей особенный успех.

« М н е о ч е н ь л ю б о п ы т н о , ч т о п о л у ч и т с я н а в ы х о д е . Т в о р ч е с т в о — с ф е р а с в о б о д н а я , з д е с ь д о п у с т и м ы э к с п е р и м е н т ы и н е т и п и ч н ы е п о д х о д ы . И , к т о з н а е т , м о ж е т н о в а я и с т о р и я о Ш т и р л и ц е п о л у ч и т с я о ч е н ь о р и г и н а л ь н ы м и п о с т м о д е р н и с т с к и м п р о е к т о м , к о т о р ы й с л е г к о с т ь ю п о л ю б и т с я з р и т е л я м и . Я ж е л а ю а в т о р а м у д а ч и . Е с л и о н и н а с т о л ь к о с м е л ы е , д е р з к и е , т в о р ч е с к и е и т о ч н о з н а ю т , к а к с д е л а т ь т а к , ч т о б ы в с е а х н у л и о т у д и в л е н и я , п у с т ь п р о б у ю т , а м ы б у д е м с м о т р е т ь » , — с к а з а л к и н о к р и т и к .

Технология дипфейков на российской эстраде используется не впервые. Летом 2024 года на сцене музыкальной премии МУЗ-ТВ оживили певицу Жанну Фриске, которой не стало почти 10 лет назад. Также в эпизодах киноленты «Манюня: Приключения в Москве» появлялся советский актер Юрий Никулин. «Вечерняя Москва» узнавала, опасно ли оживлять умерших людей с помощью нейросетей.