Новая история о Штирлице: что известно о сериале и кто сыграет главную роль

В России планируют снять новый сериал про разведчика Максима Исаева (он же Штирлиц) по мотивам романов Юлиана Семенова. И впервые в истории российского кинематографа главную роль может исполнить не реальный актер, а искусственный интеллект, воссоздавший образ советского актера Вячеслава Тихонова. Его родственники уже дали свое согласие на эксперимент. Что известно о новой киноленте, выясняла «Вечерняя Москва».

Что известно о новом сериале про Штирлица
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Не ремейк, а отдельная история

Новая картина не станет ремейком культового сериала «Семнадцать мгновений весны», а расскажет о службе разведчика в Испании и Южной Америке в период начала холодной войны. Ольга Семенова, дочь писателя Юлиана Семенова, подтвердила, что новая экранизация основана на нескольких романах из цикла «Экспансия». Сценаристом выступит один из авторов «Начальника разведки» Артем Чащихин-Тоидзе, а съемки могут начаться уже летом 2025 года.

Над проектом работает команда Первого канала. Пока они не раскрывают сюжетную линию сериала, но уже сейчас известно, что экранизация позволит переосмыслить известный материал о военном времени.

Возрождение любимого актера

В сериале «Семнадцать мгновений весны» Штирлица сыграл Вячеслав Тихонов, и представить другого артиста в этой роли очень трудно. Поэтому перед создателями новой экранизации встал вопрос: «Кто сможет заменить актера?». После нескольких проб на роль разведчика съемочной команде так и не удалось найти подходящий типаж.

Но сегодня технологии дипфейка позволяют воссоздать любой образ. Посовещавшись, съемочная группа решила попробовать возродить героя Тихонова с помощью искусственного интеллекта. Дочь актера, Анна Тихонова, и дочери писателя, Ольга и Дарья Семеновы, дали согласие на воссоздание образа Штирлица, которого исполнял Тихонов.

Эксперименты возможны

Использование современных технологий для воссоздания образа любимого героя в наши дни вполне реально, но это неосознанно может навесить на картину пародийный ярлык, считает кинокритик Сергей Сычев.

«Дипфейки открывают большие возможности для большого кино, с помощью которых легко можно воссоздать обманчивую иллюзию и образ любого человека. Но нужно понимать, если в новой картине используют образ героя 50-летней давности, зрители могут воспринять это как пародию или постмодернистский жест», пояснил эксперт.

Но Сычев предположил, что экспериментальный подход создателей картины может принести ей особенный успех.

«Мне очень любопытно, что получится на выходе. Творчество сфера свободная, здесь допустимы эксперименты и нетипичные подходы. И, кто знает, может новая история о Штирлице получится очень оригинальным и постмодернистским проектом, который с легкостью полюбится зрителями. Я желаю авторам удачи. Если они настолько смелые, дерзкие, творческие и точно знают, как сделать так, чтобы все ахнули от удивления, пусть пробуют, а мы будем смотреть», сказал кинокритик.

Технология дипфейков на российской эстраде используется не впервые. Летом 2024 года на сцене музыкальной премии МУЗ-ТВ оживили певицу Жанну Фриске, которой не стало почти 10 лет назад. Также в эпизодах киноленты «Манюня: Приключения в Москве» появлялся советский актер Юрий Никулин. «Вечерняя Москва» узнавала, опасно ли оживлять умерших людей с помощью нейросетей.

Фильмы и сериалы
Семнадцать мгновений весны
Артем Чащихин-тоидзе
Дарья Семенова
Максим Исаев
Сергей Сычев
Анна Тихонова
Ольга Семенова
Юлиан Семенов
Юрий Никулин
Вячеслав Тихонов
Жанна Фриске
Первый канал