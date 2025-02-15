Вышел русскоязычный трейлер боевика «Расплата 2» с Беном Аффлеком

Вышел русский трейлер боевика «Расплата 2» с Беном Аффлеком в главной роли. В видео показали центральных персонажей ленты, завязку сюжета и несколько экшен-сцен.

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Согласно синопсису, Кристиан Вульф помогает агенту казначейства Мэрибет Медине (Синтия Аддай-Робинсон) расследовать убийство. Для этого ему приходится сотрудничать с братом Брэкстоном. Кресло режиссёра занял Гэвин О’Коннор, снявший первую часть.

Премьера боевика в мировом прокате состоится 25 апреля. Дата выхода продолжения в кинотеатрах России пока не раскрывается.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Amazon MGM Studios.