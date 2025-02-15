Опубликованы атмосферные фото со съемок драмы «Бруталист»

Авторы драматического фильма «Бруталист» с Эдрианом Броуди опубликовали атмосферные фотографии со съёмок. На них оказались изображены актёры в различных локациях.

© Кадр из трейлера

«Бруталист» рассказывает историю о жизни еврейского архитектора Ласло Тота, который после окончания Второй мировой войны прибывает в США без единого гроша. Инженер постепенно осваивается в новой для себя стране, знакомясь с местными предпринимателями и традициями. В ленте также сыграли Гай Пирс («Помни») и Фелисити Джонс («Вселенная Стивена Хокинга»).

Лента завоевала «Серебряного льва» за режиссуру на прошедшем Венецианском кинофестивале и получила семь номинаций на «Золотой глобус». Драме предрекают большой успех на грядущем «Оскаре».

Премьера картины в онлайне состоится уже 18 февраля.

Атмосферные кадры со съёмок

© Соцсети Kodak/A24

© Соцсети Kodak/A24

© Соцсети Kodak/A24

© Соцсети Kodak/A24

© Соцсети Kodak/A24

© Соцсети Kodak/A24

© Соцсети Kodak/A24

© Соцсети Kodak/A24

© Соцсети Kodak/A24