Зрители сдержанно приняли фильм «Капитан Америка: Новый мир» от Marvel

14 февраля в кинотеатрах по всему миру состоялась премьера фильма «Капитан Америка: Новый мир» — 35-й картины в киновселенной Marvel. Увидеть ленту и сформировать своё мнение о ней уже успели как критики, так и рядовые зрители.

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Вторые оценили картину крайне сдержанно. К примеру, на агрегаторе CinemaScore блокбастер получил от зрителей рейтинг B- — это самый низкооценённый фильм про Капитана Америку. Данный рейтинг формируется на основе опроса, который представители компании проводят среди кинозрителей непосредственно на самой премьере фильма.

Напомним, «Дивный новый мир» станет мягкой перезагрузкой серии фильмов о Капитане Америка. Роль главного представителя Мстителей досталась Сэму Уилсону — теперь перед ним стоит задача защитить весь мир от новой напасти. В этом деле ему поможет президент США Таддеус «Громовержец» Росс, которого сыграл знаменитый Харрисон Форд. По сюжету его персонаж сможет превращаться в красного Халка.

Премьера фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир» в кинотеатрах России состоится 27 февраля.