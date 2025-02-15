Стала известна дата премьеры комедийного хоррора Send Help

Как сообщают журналисты издания Variety, премьера комедийного хоррора Send Help Сэма Рэйми (трилогия «Человек-паук», трилогия «Зловещие мертвецы») состоится 30 января 2026 года. Будущая картина режиссёра описывается как смесь «Мизери» и «Изгоя».

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Картина расскажет о Линде и её раздражающем боссе Брэдли. Во время делового полета их самолёт терпит крушение на острове и только им двоим удаётся уцелеть. Линда обладает навыками выживания, а значит, она — единственная надежда Брэдли остаться в живых.

Главные роли в фильме исполнили Рэйчел Макадамс («Дневник памяти»), Дилан О'Браен («Бегущий в лабиринте») и Деннис Хейсберт («24 часа»). Сценаристами выступили Скотт Бек и Брайан Вудс, работавшие над серией хорроров «Тихое место».