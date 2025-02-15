Создатели фильма «Пророк» поделились своими впечатлениями от съемок

14 февраля на экраны вышел нашумевший фильм "Пророк. История Александра Пушкина" (12+). Корреспондент контент-партнера "РГ" pravda-nn.ru, побывала на предпремьерном показе в Нижнем Новгороде и поговорила с создателями фильма.

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У режиссера Феликса Умарова "Пророк" - первый полнометражный фильм.

« Я п о д с т у п а л с я к э т о м у п р о е к т у с о г р о м н ы м о п а с е н и е м : м н е б ы л о с л о ж н о у в и д е т ь в П у ш к и н е к а к и е - т о ч е л о в е ч е с к и е ч е р т ы , — п р и з н а л с я р е ж и с с е р . — О н с т а л с и м в о л о м , н о п р и э т о м у т р а т и л ч е л о в е ч е с к и е ч е р т ы . Б л а г о д а р я э т и м с ъ е м к а м , б л а г о д а р я в с е м у а н а л и з у , к о т о р ы й м ы п р о в о д и л и с т о ч к и з р е н и я э м о ц и о н а л ь н о г о ф о н а – к а к о н м о г с м о т р е т ь н а р а з н ы е с и т у а ц и и , ч т о д л я н е г о о н и з н а ч и л и , в с е э т о р а с к р ы л о п е р е д о м н о й а б с о л ю т н о д р у г о г о П у ш к и н а . О ч е н ь ч е л о в е ч н о г о , ж и в о г о » .

Некоторых покоробило то, что для фильма был выбран жанр музыкального фильма. По мнению Романа Васильева, сыгравшего друга Пушкина и его секунданта Константина Данзаса, Пушкин в сове время точно хулиганил и поступал не как все, поэтому хулиганство в фильме о нем вполне оправданно.

« М н е к а ж е т с я , ч т о у н а с н а с ъ е м к а х , г д е - т о н а с е р е д и н е п р о е к т а , в о з н и к л о о щ у щ е н и е , ч т о о н с н а м и и к а к б у д т о д а ж е п о д т а л к и в а е т и г о в о р и т : " С м е л е е , в п е р ё д ! " » — р а с с к а з а л Роман Васильев.

Исполнитель роли Александра Пушкина жанр музыкального фильма стал серьёзным испытанием.

« Д о э т о г о я н и к о г д а н е т а н ц е в а л и н е п е л д л я р о л и , — п о д е л и л с я о н . — П р и ш л о с ь п р о й т и г о р а з д о б о л ь ш е э т а п о в в п о д г о т о в к е , ч е м о б ы ч н о . Н о г л а в н о е н а л ю б о м э т а п е – ч т о б ы в э т о м б ы л П у ш к и н , е г о н е в е р о я т н а я э н е р г и я » .

По словам режиссера Умарова, он сразу хотел взять на роль Юру Борисова, но все же устроил кастинг и посмотрел много других претендентов. В конце концов, сомнений не осталось - Юра - тот, кто нужен.

« Ю р а Б о р и с о в – г е н и й , — и с к р е н н е п о д е л и л с я И л ь я В и н о г о р с к и й , с ы г р а в ш и й Ивана Пущина, друга Пушкина и декабриста. — У меня до "Пророка" была мечта познакомиться с ним и поработать. Потом как-то так совпало неожиданно, повезло просто. Юра очень человечный, добрый, вдумчивый, он невероятный профессионал и просто очень крутой человек. Мне кажется, вот все эти факторы и делают его Юрой Борисовым».

Роль Натальи Гончаровой досталась Алене Долголенко. Феликс Умаров признается, что искали актрису со светом внутри и когда нашли Алену - все встало на свои места.

Чтобы правдиво передать на экране дружбу трех лицеистов, Юра Борисов, Роман Васильев и Илья Виногорский вместе снимали квартиру в Питере. Они жили вместе все четыре месяца. По вечерам играли в покер при свечах.

По признанию актеров, к концу съемок Пушкин действительно был среди них.