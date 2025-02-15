Создатели фильма "Пророк" поделились своими впечатлениями от съемок
14 февраля на экраны вышел нашумевший фильм "Пророк. История Александра Пушкина" (12+). Корреспондент контент-партнера "РГ" pravda-nn.ru, побывала на предпремьерном показе в Нижнем Новгороде и поговорила с создателями фильма.
У режиссера Феликса Умарова "Пророк" - первый полнометражный фильм.
«Я подступался к этому проекту с огромным опасением: мне было сложно увидеть в Пушкине какие-то человеческие черты, — признался режиссер. — Он стал символом, но при этом утратил человеческие черты. Благодаря этим съемкам, благодаря всему анализу, который мы проводили с точки зрения эмоционального фона – как он мог смотреть на разные ситуации, что для него они значили, все это раскрыло передо мной абсолютно другого Пушкина. Очень человечного, живого».
Некоторых покоробило то, что для фильма был выбран жанр музыкального фильма. По мнению Романа Васильева, сыгравшего друга Пушкина и его секунданта Константина Данзаса, Пушкин в сове время точно хулиганил и поступал не как все, поэтому хулиганство в фильме о нем вполне оправданно.
«Мне кажется, что у нас на съемках, где-то на середине проекта, возникло ощущение, что он с нами и как будто даже подталкивает и говорит: "Смелее, вперёд!"» — рассказал Роман Васильев.
Исполнитель роли Александра Пушкина жанр музыкального фильма стал серьёзным испытанием.
«До этого я никогда не танцевал и не пел для роли, — поделился он. — Пришлось пройти гораздо больше этапов в подготовке, чем обычно. Но главное на любом этапе – чтобы в этом был Пушкин, его невероятная энергия».
По словам режиссера Умарова, он сразу хотел взять на роль Юру Борисова, но все же устроил кастинг и посмотрел много других претендентов. В конце концов, сомнений не осталось - Юра - тот, кто нужен.
«Юра Борисов – гений, — искренне поделился Илья Виногорский, сыгравший Ивана Пущина, друга Пушкина и декабриста. — У меня до "Пророка" была мечта познакомиться с ним и поработать. Потом как-то так совпало неожиданно, повезло просто. Юра очень человечный, добрый, вдумчивый, он невероятный профессионал и просто очень крутой человек. Мне кажется, вот все эти факторы и делают его Юрой Борисовым».
Роль Натальи Гончаровой досталась Алене Долголенко. Феликс Умаров признается, что искали актрису со светом внутри и когда нашли Алену - все встало на свои места.
Чтобы правдиво передать на экране дружбу трех лицеистов, Юра Борисов, Роман Васильев и Илья Виногорский вместе снимали квартиру в Питере. Они жили вместе все четыре месяца. По вечерам играли в покер при свечах.
По признанию актеров, к концу съемок Пушкин действительно был среди них.