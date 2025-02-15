Вышел трейлер комедийного фильма «Один хороший день»

Вышел первый трейлер комедийного фильма «Один хороший день» с Гошей Куценко в главной роли. Из него стало известно, что премьера ленты в кинотеатрах России состоится 6 марта.

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Согласно синопсису, Катька мечтает стать крутым модельером, но в посёлке городского типа со смешным названием Жупа её таланту как-то тесновато. А тут ещё мама заставляет её выйти замуж, и Катя решает сбежать в Москву. Но тут происходит нечто странное — девушка попадает во временную петлю одного безумного дня. Ей предстоит разобраться в причинах этого круговорота событий и найти единственный правильный выход.

Также в актёрский состав вошли Анастасия Талызина, Роман Евдокимов, Ирина Пегова, Раиса Рязанова, Олеся Железняк, Альбина Кабалина и другие.