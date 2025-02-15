Вызовет ли выход «Аутсорса» разговоры о смертной казни в РФ

Сериал о «продаже» исполнения смертной казни родственникам жертв маньяков, с Иваном Янковским в одной из главных ролей, появился в сети 13 февраля.

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На этой неделе на онлайн-платформе «Okko» вышел один из самых ожидаемых сериалов 2025 года «Аутсорс». Премьера восьмисерийного фильма режиссера Душана Глигорова состоялась 13 февраля. В онлайн-кинотеатре пока доступно лишь две серии, но лента уже успела вызвать не мало споров. Между тем, «Аутсорс» может получить неплохие просмотры, в особенности на фоне популярности в России детективов и жанра «тру-крайм».

«Тяжело, но интересно»

Действия сериала происходят в 1996 году, до того, как в России ввели мораторий на смертную казнь. По сюжету, в тюрьму особого назначения приходит работать новый надзиратель Константин, по совместительству он же является исполнителем «смертельных приговоров». Как и его коллеги: тюремный врач, прокурор и два других надзирателя ― он человек со своими проблемами на фоне опасного периода середины 90-х.

К тому же им всем нужны деньги. Константин случайно встречается с родственником одной из жертв маньяка-профессора, отбывающего наказание в колонии. Отец девушки желает отомстить преступнику и просит тюремного надзирателя обеспечить ему встречу с мучителем дочери за вознаграждение. После этого Константин, роль которого исполнил актер Иван Янковский, понимает, что именно близкие люди имеют право на исполнение наказания.

Константин заручается поддержкой коллег, с одним из которых, кстати, он связан общей тайной, и придумывает новый бизнес. Сотрудники колонии начинают отдавать исполнение смертной казни на «аутсорс». Но скоро выясняется, что деньги и справедливость несовместимы.

Роли в сериале также исполнили Дмитрий Сумин, Леонид Тележинский, Данил Стеклов, Виталий Коваленко, Карина Александрова, Мила Ершова и другие. Продюсерами выступили Александр Цекало, Иван Самохвалов, Анна Козлова.

Между тем, сериал, действительно, получился противоречивым. Чего стоит один персонаж Янковского. Он выступает в роли некоего «грешного праведника». Он напоминает героев «Орлеана» режиссера Андрея Прошкина и сценариста Юрия Арабова. Персонажи этого фильма-притчи повязли в грехах, но пытаются нести в мир прописные истины. В целом создается впечатление, что в «Аутсорсе» как будто нет положительных персонажей, что, возможно, по задумке сериала, продиктовано трудностями 90-х.

При этом некоторые пользователи Сети сравнили героя Янковского с «Братом» Сергея Бодрова, который тоже пытается добиться справедливости в некоторой степени преступным путем.

« Ч е м - т о е г о ф и л о с о ф и я ( г е р о я Ивана Янковского – прим. НСН), напоминает "брата" — Данилу Багрова. Тяжелый фильм, гнетущее впечатление оставляет. Безусловно, интересно смотреть, но тяжело», — приводит издание «АиФ» слова одного из пользователей.

Создатели многосерийного фильма «Аутсорс» также известны по работе над сериалами «Хрустальный» 2021-го года (рейтинг IMDb 7,7 из 10) и «Трасса» (рейтинг IMDb 7,3 из 10), который был признан лучшим сериалом 2024 года, по мнению российских кинокритиков. Ленты были популярны среди российских зрителей, в особенности на фоне растущего интереса к жанру «тру-крайм» в России.

Аутсорсинг — это процесс передачи некоторых бизнес-задач третьим сторонам или внешним поставщикам услуг. Такая практика подразумевает ситуацию, когда какая-либо организация обращается к другой компании для того, чтобы та взялась за выполнение ее определенных задач. Например, IT-аутсорсинг включает в себя предоставление информационных технологий третьим компаниям для поддержки инфраструктуры, либо разработки программного обеспечения и других задач. Так и в сериале «Аутсорс» сотрудники колонии передают третьей стороне (родственникам жертв) возможность привести приговор о смертной казни для маньяков в исполнение.

Разговоры о смертной казни

Сериал «Аутсорс» вышел на «Okko» только два дня назад, но уже успел вызвать много споров. Некоторые зрители посчитали, что лента может вновь возбудить в обществе разговоры о смертной казни. Однако режиссер ленты Душан Глигоров в интервью НСН заверил, что эта тема в «Аутсорсе» является лишь фоном, а сам сериал о судьбах людей и экзистенциальных вопросах.

« М ы н а ч и н а л и с е р и а л е щ е д о т о г о , к а к н а ч а л а с ь в о л н а о б с у ж д е н и й в о п р о с а в о з в р а щ е н и я с м е р т н о й к а з н и , п о э т о м у н е о ж и д а ю , ч т о с е р и а л с н о в а в ы з о в е т э т и р а з г о в о р ы . О н н е с о в с е м п р о с м е р т н у ю к а з н ь , а с к о р е е п р о л ю д е й и п р о и х з а б о т ы , т р е в о г и , р а з м ы ш л е н и я о б э к з и с т е н ц и а л ь н ы х в о п р о с а х и о т о м , ч т о т а к о е х о р о ш о , ч т о т а к о е п л о х о . П о э т о м у р а б о т а н а ш и х г е р о е в в т ю р ь м е , г д е п р и в о д я т с я в и с п о л н е н и е с м е р т н ы е п р и г о в о р ы — э т о л и ш ь ф о н , н а к о т о р о м п р о и с х о д и т и х ж и з н ь , к и н о н е п р о э т о . Р е ш и л и с н и м а т ь с е р и а л , а н е ф и л ь м , п о т о м у ч т о у с ц е н а р и с т о в б ы л о о щ у щ е н и е , ч т о д л я р а с с к а з а э т о й и с т о р и и н у ж н о б о л ь ш е п р о с т р а н с т в а » , — объяснил он.

В свою очередь член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева в беседе с НСН подчеркнула, что не видит проблем в выходе сериала «Аутсорс», в котором затрагивается тема смертной казни.

« Н а м в п р и н ц и п е н е н у ж н о у к а з ы в а т ь р е ж и с с е р а м , ч т о с н и м а т ь , а ч т о н е т . И н т е р е с к э т о й т е м е и л и е г о о т с у т с т в и е о п р е д е л и т т о , б у д е т л и с е р и а л п о п у л я р е н . А т о , ч т о э т о м о ж е т п р и в е с т и ч а с т ь л ю д е й к к а к и м - т о у м о з а к л ю ч е н и я м , н е о з н а ч а е т , ч т о м ы д о л ж н ы з а п р е щ а т ь т о о д и н ф и л ь м , т о д р у г о й . Я п р о т и в ц е н з у р ы и з а т в о р ч е с т в о в л ю б о м е г о в ы р а ж е н и и , е с л и о н о н е п р о т и в о р е ч и т з а к о н у . Ч т о к а с а е т с я в о з м о ж н о г о и з м е н е н и я н а с т р о е н и й , б о л ь ш и н с т в о в н а ш е м о б щ е с т в е у ж е н а с т р о е н о н а с м е р т н у ю к а з н ь » , — р а с с к а з а л а о н а .

Ранее ведущие «тру-крайм» подкаста «Дневники Лоры Палны» Маша Погребняк и Митя Лебедев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявили, что каждый преступник заслуживает развенчания его «страшного» образа, низвержения до банальности и должного осуждения, а смех и шутки выступают в качестве лучшего обезболивающего.