В Netflix оценили значимость фильма «Оппенгеймер»

Директор по маркетингу Netflix Бела Баджария пообщалась с журналистами издания Puck. В ходе разговора речь зашла о биографическом фильме «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.

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По словам Баджарии, лента бы оказала такое же культурное влияние, если бы она была эксклюзивом стримингового сервиса Netflix.

« М ы б ы с д е л а л и п о т р я с а ю щ и й о т б о р о ч н ы й к и н о т е а т р а л ь н ы й п р о г о н . О ч е в и д н о , ч т о ф и л ь м п о с м о т р е л и б ы и т а к м н о г о л ю д е й » .

Напомним, картина рассказывает историю жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, считающегося создателем атомной бомбы. «Оппенгеймер» заработал в мировом прокате больше $ 957 млн, что позволило ему войти в тройку самых кассовых фильмов 2023 года.

Мировая премьера «Оппенгеймера» состоялась в июле 2023 года.