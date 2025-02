В Великобритании готовятся объявить лауреатов кинопремии BAFTA

Имена лауреатов премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) будут названы в воскресенье. 78-я церемония присуждения главной британской кинопремии, которую вновь будет вести шотландский актер Дэвид Теннант, пройдет в лондонском центре искусств Саутбэнк.

Общим лидером по числу номинаций стала драма "Конклав" (Conclave, 2024) Эдварда Бергера, которая поборется за награду в 12 категориях, в том числе "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль второго плана". Затем идут ленты "Эмилия Перес" (Emilia Pérez, 2024) Жака Одиара (11) и "Бруталист" (The Brutalist, 2024) Брэйди Корбе (9).

Основные номинации

Конкуренцию "Конклаву" в номинации "Лучший фильм" составят "Бруталист", "Боб Дилан: Никому не известный" (A Complete Unknown, 2024) Джеймса Мэнголда, "Эмилия Перес" и "Анора" (Anora, 2024) американского режиссера Шона Бэйкера.

В категории "Лучший актер" на BAFTA были номинированы Тимоти Шаламе ("Боб Дилан: Никому не известный"), Рэйф Файнс ("Конклав"), Эдриан Броуди ("Бруталист"), Колман Доминго ("Синг-Синг", Sing Sing, 2023), Себастиан Стэн ("Ученик. Восхождение Трампа", The Apprentice, 2024) и Хью Грант за фильм "Еретик" (Heretic, 2024). Среди актрис академики отметили Майки Мэдисон ("Анора") и Карлу Гаскон ("Эмилия Перес"), а также Марианн Жан-Батист, Деми Мур, Сиршу Ронан и Синтию Эриво, исполнивших главные роли в фильмах "Суровая правда" (Hard Truths, 2024), "Субстанция" (The Substance, 2024), "Выгон" (The Outrun, 2024) и "Злая: Сказка о ведьме Запада" (Wicked: Part I, 2024) соответственно.

Бэйкер, Корбе, Бергер и Одиар также номинированы на премию за лучшую режиссуру. Компанию им составили Дени Вильнев, снявший фильм "Дюна: Часть вторая" (Dune: Part Two, 2024), и режиссер "Субстанции" Корали Фаржа. В номинации "Лучшая актриса второго плана" представлены Изабелла Росселлини ("Конклав"), Селена Гомес и Зои Салдана ("Эмилия Перес"), Фелисити Джонс ("Бруталист"), Ариана Гранде ("Злая: Сказка о ведьме Запада") и Джейми Ли Кертис за роль в фильме "Шоугерл" (The Last Showgirl, 2024).

Номинация Юры Борисова

Российский актер Юра Борисов номинирован на главную кинопремию Великобритании в категории "Лучший актер второго плана" за роль в фильме "Анора".

Помимо Борисова, в короткий список номинантов в этой категории вошли Киран Калкин за фильм "Настоящая боль" (A Real Pain, 2024), Эдвард Нортон за роль в картине "Боб Дилан: Никому не известный", Гай Пирс за роль в "Бруталисте", Джереми Стронг за ленту "Ученик. Восхождение Трампа" и Кларенс Маклин за роль в фильме "Синг-Синг". В длинном списке присутствовал российский актер Марк Эйдельштейн, также снявшийся в "Аноре", однако он не попал в шортлист.

Это первый с 2018 года раз, когда связанный с Россией фильм попадает в число номинантов премии. Последний раз это удавалось фильму "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.

Успех "Аноры" и Борисова

В мае 2024 года "Анора" была удостоена "Золотой пальмовой ветви" 77-го Каннского кинофестиваля. За свою роль Борисов ранее был номинирован на премию "Золотой глобус" и премию Гильдии киноактеров США. Его также номинировали на премию "Оскар".

По сюжету фильма молодая стриптизерша из Бруклина (Майки Мэдисон) внезапно выходит замуж за сына русского олигарха (Марк Эйдельштейн). Узнав об этом, родители парня (Дарья Екамасова и Алексей Серебряков) немедленно вылетают из Москвы в Нью-Йорк, чтобы во всем разобраться. Пытаясь расторгнуть нежеланный брак, они отправляют к молодоженам домой своего давнего знакомого Тороса (Карен Карагулян) с помощниками Гарником (Ваче Товмасян) и Игорем (Юра Борисов).

Среди наград Борисова три "Золотых орла" за лучшую мужскую роль в фильмах "Бык" (2020), "Калашников" (2021), "Капитан Волконогов бежал" (2022), "Золотой лист" за лучшую мужскую роль в спектакле "Зойкина квартира" (2013). Фильм "Купе №6" с Борисовым получил Гран-при 74-го Каннского кинофестиваля в 2021 году.

О премии BAFTA

Британская академия кино, позднее объединившаяся с Гильдией телережиссеров и продюсеров, была основана в 1947 году, а в 1949 году впервые отметила наградами лучшие, по мнению жюри, кинофильмы. С 1955 года награды стали присуждать и за лучшие телевизионные программы.

BAFTA традиционно объявляет имена лауреатов своей кинопремии между церемониями присуждения двух главных американских наград мира киноискусства: "Золотого глобуса" и "Оскара" (пройдет 3 марта).