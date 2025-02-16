Создатели сериала «Эйфория» окончательно утвердили состав на новый сезон

Утверждён состав на новый сезон сериала «Эйфория»

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Накануне HBO раскрыл официальный состав актёров третьего сезона сериала «Эйфория». Съёмочный процесс проходит в Лос-Анджелесе.

В проект вернутся Зендея, Эрик Дэйн, Колман Доминго, Хлоя Черри, Марта Келли, Мод Апатоу, Алекса Деми, Сидни Суини и другие.

Среди «новичков» сезона окажутся Тоби Уоллес, певица Росалия, футболист Маршан Линч и другие. Создателем проекта выступает Сэм Левинсон. Сюжетная линия проекта рассказывает о перипетиях в жизни подростков.

В третьем сезоне проекта герои покинут школу и попадут во взрослую жизнь.