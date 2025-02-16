Александр Галибин рассказал, когда он рассчитывает выпустить новый фильм

Режиссер, народный артист России Александр Галибин, который сейчас работает над военной драмой "Один на всех" на киностудии "Ленфильм", рассчитывает выпустить картину к 81-й годовщине Победы в 2026 году, сообщил он ТАСС. Сценаристом выступит Айдар Акманов.

" Я с ч и т а ю , ч т о э т о о ч е н ь р е д к и й с ц е н а р и й . О н с в я з а н с т е м о й , к о т о р а я у н а с у в с е х б о л и т , т е м о й , к о т о р о й м ы д о р о ж и м , - э т о т е м а В е л и к о й О т е ч е с т в е н н о й в о й н ы " , - р а с с к а з а л Галибин.

В основе картины - автобиографическая повесть Николая Имчука. Фильм расскажет историю мальчика-детдомовца, который после побега из немецкого плена стал связным в партизанском отряде, затем - в минометном полку, с которым встретил Победу под Веной.

Галибин отметил, что творческая команда фильма планирует в ближайшее время подать заявку на поддержку в Фонд кино.

" Н а д е е м с я , ч т о н а с п о д д е р ж а т . < … > М ы б ы х о т е л и к с л е д у ю щ е м у Д н ю П о б е д ы [ к а р т и н у ] в ы п у с т и т ь . Э т о о ч е н ь к о р о т к и е с р о к и , н о п р и п р а в и л ь н о й п о д г о т о в к е , < … > я д у м а ю , ч т о э т о р е а л ь н о " , - д о б а в и л о н .

Режиссер рассказал, что обсуждал будущий фильм с автором книги, по которой он будет сниматься. Он назвал Николая Имчука человеком потрясающей энергии и жизнелюбия, несмотря на его почтенный возраст - участнику Великой Отечественной в 2024 году исполнилось 94 года.

" О н н а п и с а л к н и г у , к а к м н е к а ж е т с я , о ч е н ь в а ж н у ю д л я с е г о д н я ш н е г о п о к о л е н и я , - п о д ч е р к н у л Галибин. - Мы очень много и долго говорили, и я рад, что ко мне пришла эта тема. [Это] человек, который помог партизанам спасти огромное количество людей, человек, который мужественно переносил все эти тяготы, связанные с войной. И я думаю, что это картина все-таки не об ужасах войны. Это картина о людях, о человеке, - сказал режиссер. - Прочитав сценарий и поговорив с автором книги, я сказал, что [в сценарии] не хватает современной темы, и я придумал ход вместе с Айдаром, в котором это могло бы зазвучать еще более сильно. <…> Автор с нами согласился".

Картина, по замыслу создателей, будет ориентирована на семейную аудиторию. В творческой команде надеются, что часть съемок пройдет в Белоруссии.