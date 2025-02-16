Александр Галибин рассказал, когда он рассчитывает выпустить новый фильм

Александр Галибин рассчитывает выпустить новый фильм "Один на всех" в 2026 году
Режиссер, народный артист России Александр Галибин, который сейчас работает над военной драмой "Один на всех" на киностудии "Ленфильм", рассчитывает выпустить картину к 81-й годовщине Победы в 2026 году, сообщил он ТАСС. Сценаристом выступит Айдар Акманов.
"Я считаю, что это очень редкий сценарий. Он связан с темой, которая у нас у всех болит, темой, которой мы дорожим, - это тема Великой Отечественной войны", - рассказал Галибин.
В основе картины - автобиографическая повесть Николая Имчука. Фильм расскажет историю мальчика-детдомовца, который после побега из немецкого плена стал связным в партизанском отряде, затем - в минометном полку, с которым встретил Победу под Веной.
Галибин отметил, что творческая команда фильма планирует в ближайшее время подать заявку на поддержку в Фонд кино.
"Надеемся, что нас поддержат. <…> Мы бы хотели к следующему Дню Победы [картину] выпустить. Это очень короткие сроки, но при правильной подготовке, <…> я думаю, что это реально", - добавил он.
Режиссер рассказал, что обсуждал будущий фильм с автором книги, по которой он будет сниматься. Он назвал Николая Имчука человеком потрясающей энергии и жизнелюбия, несмотря на его почтенный возраст - участнику Великой Отечественной в 2024 году исполнилось 94 года.
"Он написал книгу, как мне кажется, очень важную для сегодняшнего поколения, - подчеркнул Галибин. - Мы очень много и долго говорили, и я рад, что ко мне пришла эта тема. [Это] человек, который помог партизанам спасти огромное количество людей, человек, который мужественно переносил все эти тяготы, связанные с войной. И я думаю, что это картина все-таки не об ужасах войны. Это картина о людях, о человеке, - сказал режиссер. - Прочитав сценарий и поговорив с автором книги, я сказал, что [в сценарии] не хватает современной темы, и я придумал ход вместе с Айдаром, в котором это могло бы зазвучать еще более сильно. <…> Автор с нами согласился".
Картина, по замыслу создателей, будет ориентирована на семейную аудиторию. В творческой команде надеются, что часть съемок пройдет в Белоруссии.
"Мы бы хотели, чтобы была задействована белорусская сторона. Сейчас ведутся переговоры на эту тему. Но если не получится, мы будем работать под Петербургом", - сказал Галибин.