Как идет работа над списком рекомендованных к семейному просмотру фильмов

Работа над перечнем рекомендованных к семейному просмотру отечественных фильмов, который разрабатывает центр "Философия образования" при Московском педагогическом государственном университете, активно продолжается, при Минпросвещения РФ проведены более 30 встреч с экспертами для завершения подготовки списка. Об этом сообщил ТАСС замдиректора департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Владимир Кикнадзе.

" Р а б о т а н а д с п и с к о м а к т и в н о п р о д о л ж а е т с я с о в м е с т н о с М и н к у л ь т у р ы , С о ю з о м к и н е м а т о г р а ф и с т о в , В Г И К , М о с ф и л ь м о м , р о д и т е л ь с к и м с о о б щ е с т в о м . З а п о с л е д н е е в р е м я п р о в е д е н ы б о л е е 3 0 в с т р е ч с э к с п е р т а м и . Б у к в а л ь н о н а п р о ш л о й н е д е л е м и н и с т р [ п р о с в е щ е н и я Сергей Кравцов] проводил совещание, где этот вопрос обсуждался, и ставил задачу по завершению соответствующей работы", - сказал он.

В сентябре 2024 года газета "Коммерсантъ" сообщала, что первый проект списка фильмов состоит из 191 картины, 181 из них снята в СССР. Первый проректор МПГУ, директор центра "Философия образования" при вузе Наталья Склярова в разговоре с ТАСС отмечала, что в перечень добавят больше современных картин.

Кроме того, замдиректора департамента министерства отметил, что в рамках воспитательной работы реализуется проект "Всероссийские детские кинопремьеры", когда фильмы поступают к Минпросвещения на экспертизу, после получения положительного заключения экспертов размещаются на площадке "Российская электронная школа", и эти картины в течение двух-трех недель находятся в просмотре.

" Т о е с т ь л и б о ц е л и к о м к а к о й - т о к л а с с , л и б о в с я ш к о л а э т и ф и л ь м ы с м о т р я т , с н и м и р а б о т а ю т " , - у т о ч н и л К и к н а д з е .

Он добавил, что проект реализуется с 2022 года.

" Б о л е е 1 3 м и л л и о н о в п р о с м о т р о в , и р о д и т е л и , к о н е ч н о , о ч е н ь п о л о ж и т е л ь н о о т з ы в а ю т с я , о с о б е н н о в р е г и о н а х , г д е с л о ж н е е п о с м о т р е т ь и н о в и н к и , и к а к и е - т о ф и л ь м ы , в т о м ч и с л е к о т о р ы е в о ш л и в з о л о т у ю к о л л е к ц и ю " , - о т м е т и л о н .

Также реализуется проект "В кино всем классом", когда дети на льготных условиях всем классом приходят смотреть картины в кинотеатр, который рекомендован создателями фильма.