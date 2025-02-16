Гильдия сценаристов США назвала имена победителей ежегодной премии

В Гильдии сценаристов Соединенных Штатах Америки озвучили результаты ежегодной премии, которая состоялась сегодня, 16 февраля.

Среди номинантов на лучший оригинальный сценарий выделились фильм Шона Бэйкера «Анора», а также кинокартина в жанре авангардной драмы Рамелла Росса «Мальчишки из «Никеля», удостоившаяся награды за адаптированный сценарий.

К слову, первый фильм может в дальнейшем претендовать и на престижную премию «Оскар», так как был дважды награжден, в том числе на премии Гильдий режиссеров и продюсеров Америки.

В номинациях «лучший сценарий драматического сериала», «лучший новый сериал» и «лучший отдельный драматический эпизод» отмечена картина под названием «Сегун».

Критики высоко оценили и мини-сериал «Пингвин», получивший награду в своей номинации.