Рецензия на фильм «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»

14 февраля на платформе «Кинопоиск» появился фильм о Бриджит Джонс. «Без ума от мальчишки» — продолжение истории о жизни невозмутимой оптимистки, которая учит зрителя любить себя такими, какие они есть. Поклонники героини с нетерпением ждали кино, которое, к сожалению, совершенно не получилось. Корреспондент NGS.RU Алена Золотухина посмотрела новинку — публикуем ее впечатления (разочарования).

© Кадр из трейлера

Для тех, кто читал книгу Хелен Филдинг, сюжет фильма «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» не стал удивительным. Для многих же тот факт, что Бриджит — вдова с двумя маленькими детьми, стал ошеломляющим. Да, Марк Дарси погиб в Судане во время гуманитарной миссии. А Бриджит снова одна и снова старается навести порядок в жизни при помощи дневника.

На первый взгляд кажется, что это всё та же Бриджит — Рене Зеллвегер отлично отыгрывает свою героиню, но в глаза сильно бросаются филеры и прочие косметологические манипуляции, которые совершала 55-летняя актриса. Вероятно, для роли Бриджит ее искусственно старили, но мимика всё равно оставалась практически недвижимой.

Фильм в доступе всего два дня, но зрители уже успели отругать Бриджит — якобы она уже не та, да и Рене перестала понимать свою героиню. Отчасти они правы, но дело не в актрисе, а в сценарии: фильм получился урывочным и поверхностным. Вместо романтической комедии — набор штампов. А что касается Рене, то, на мой взгляд, она справилась на отлично: попробуйте понять себя после смерти сразу двух близких людей. 53-летняя Бриджит, напомним, вдова с двумя маленькими детьми, без работы, без опоры под ногами, без веры в светлое будущее. Получится у вас в таком состоянии понимать себя? Сомневаюсь.

Бриджит окружена призраками прошлого (в буквальном смысле), каждый норовит дать ей то прошеный, то не прошеный совет, и внезапно героиня решает начать жить с чистого листа, правда выглядит эта слишком резко — ощущение, будто эпизод вырвали из контекста: скорее всего, в книге дается объяснение и присутствует подводка. Мы снова видим знакомую Бриджит (но с незнакомым лицом). Она всё так же попадает в нелепые ситуации, но если в первых двух фильмах Бриджит обаятельно мила, то в этом выглядела немного жалко. Возможно, так и задумывалось, но смотреть было грустно.

Как показывает практика, любое продолжение чего-то культового старается максимально отразить современность. Спасибо создателям фильма за то, что были умеренными (в отличие от создателей продолжения «Секса в большом городе» (18+)). Наша Бриджит всего лишь использует приложение для знакомств «Тиндер», общается с близкими по видеосвязи и старается соответствовать быстро меняющимся общественным стандартам.

Попытки стать идеальной мамой трещат по швам, зато возвращение в профессию удалось. Большое внимание уделено личной жизни Бриджит — на этом строится весь фильм. Сопереживать героине не получается. В прошлых частях я с замиранием сердца следила за развитием отношений Бриджит и Марка, а здесь успела фоном переделать все домашние дела, просто потому что неинтересно и странно.

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Фильм не получился. Пересматривать с той завидной регулярностью, с которой я смотрю по несколько раз за год первые две части, разве что иногда включаю третью, я уже не буду. Было интересно посмотреть, как живет героиня — я как будто заглянула за титры, но ничего стоящего там не обнаружила. Было приятно посмотреть на любимых персонажей и от души поругать режиссера за образ Дэниэла Кливера (сами всё увидите), узнать — Бриджит не пропадет и вообще она молодец.

Фильм — как весточка от родственников из другой страны: «Живы, здоровы, всё у нас хорошо». Культовым он не станет, армию поклонников не наберет. Пересматривать его в пижаме с мороженым не хочется. Посмотреть исключительно ради любопытства — да, а еще расстроиться, поворчать. И забыть.