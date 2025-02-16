Стали известны детали нового сериала от автора «Во все тяжкие»

Звезда сериала «Лучше звоните Солу» Рэй Сихорн пообщалась с журналистами издания Deadline. В ходе разговора актриса раскрыла новые детали грядущего безымянного сериала от автора «Во все тяжкие» Винса Гиллигана.

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Сихорн описывает грядущее шоу как психологическая научная фантастика. По её словам, в нём Гиллиган пытается экспериментировать с жанрами.

« В н о в о м с е р и а л а о н д о в о д и т в с ё д о п р е д е л а , к о т о р ы й б ы л о д н о в р е м е н н о и к р а й н е п р о в о к а ц и о н н ы м , и п о р о й у г н е т а ю щ и м , а в д р у г и е м о м е н т ы о ч е н ь с м е ш н ы м . Э т о д е й с т в и т е л ь н о б ь ё т п о в с е м ф р о н т а м » .

Действия сериала развернутся в современном мире, но с некоторыми изменениями в реальности. Сюжет будет сосредоточен на исследовании человеческой природы. По духу шоу будет напоминать «Секретные материалы» и «Инопланетянина».

На данный момент не раскрываются подробности истории, полный актёрский состав, сроки премьеры и даже название сериала. Ожидается, что проект получит минимум два сезона.