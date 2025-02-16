Расписание выхода четвертого сезона сериала «Беспринципные»

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Беспринципные» с Милошем Биковичем
16 февраля стартует четвёртый сезон сериала «Беспринципные». Действия шоу разворачиваются в элитном районе Москвы — на Патриарших прудах. Героями выступают несколько человек, ведущих дела в разных областях, но объединённых желанием хорошо и весело жить. Каждая серия рассказывает отдельную анекдотическую историю, которые не связаны между собой общим сюжетом.
В продолжение войдёт восемь эпизодов — в день премьеры покажут только первый. Финал выйдет 16 мая. Продолжение будет доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Беспринципные»
- 1-я серия — 28 марта;
- 2-я серия — 4 апреля;
- 3-я серия — 11 апреля;
- 4-я серия — 18 апреля;
- 5-я серия — 25 апреля;
- 6-я серия — 2 мая;
- 7-я серия — 9 мая;
- 8-я серия — 16 мая.