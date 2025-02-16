Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Беспринципные» с Милошем Биковичем

16 февраля стартует четвёртый сезон сериала «Беспринципные». Действия шоу разворачиваются в элитном районе Москвы — на Патриарших прудах. Героями выступают несколько человек, ведущих дела в разных областях, но объединённых желанием хорошо и весело жить. Каждая серия рассказывает отдельную анекдотическую историю, которые не связаны между собой общим сюжетом.

Расписание выхода четвертого сезона сериала «Беспринципные»
© Чемпионат.com

В продолжение войдёт восемь эпизодов — в день премьеры покажут только первый. Финал выйдет 16 мая. Продолжение будет доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Беспринципные»

  • 1-я серия — 28 марта;
  • 2-я серия — 4 апреля;
  • 3-я серия — 11 апреля;
  • 4-я серия — 18 апреля;
  • 5-я серия — 25 апреля;
  • 6-я серия — 2 мая;
  • 7-я серия — 9 мая;
  • 8-я серия — 16 мая.
Фильмы и сериалы
Милош Бикович