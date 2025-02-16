Расписание выхода четвертого сезона сериала «Беспринципные»

16 февраля стартует четвёртый сезон сериала «Беспринципные». Действия шоу разворачиваются в элитном районе Москвы — на Патриарших прудах. Героями выступают несколько человек, ведущих дела в разных областях, но объединённых желанием хорошо и весело жить. Каждая серия рассказывает отдельную анекдотическую историю, которые не связаны между собой общим сюжетом.

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В продолжение войдёт восемь эпизодов — в день премьеры покажут только первый. Финал выйдет 16 мая. Продолжение будет доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Беспринципные»