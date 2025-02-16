Вышло промо нового сезона "Бриджертонов"
Создатели хитового сериала Netflix "Бриджертоны", основанного на серии романов американской писательницы Джулии Куинн, напомнили о своём шоу.
Проект, напомним, был продлён на четвёртый сезон, и кадрами с его съёмок авторы поделились в свежевыложенном ролике. В сезоне расскажут историю всё ещё не женатого Бенедикта Бриджертона, комментаторы проводят параллели сюжета с "Золушкой".
Даты премьеры у сезона пока нет.
Ранее сообщалось, что у "Бриджертонов" может быть восемь сезонов, о чём рассказала сама Джулия Куинн.