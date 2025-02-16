Вышло промо нового сезона «Бриджертонов»

Создатели хитового сериала Netflix "Бриджертоны", основанного на серии романов американской писательницы Джулии Куинн, напомнили о своём шоу.

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Проект, напомним, был продлён на четвёртый сезон, и кадрами с его съёмок авторы поделились в свежевыложенном ролике. В сезоне расскажут историю всё ещё не женатого Бенедикта Бриджертона, комментаторы проводят параллели сюжета с "Золушкой".

Даты премьеры у сезона пока нет.

Ранее сообщалось, что у "Бриджертонов" может быть восемь сезонов, о чём рассказала сама Джулия Куинн.