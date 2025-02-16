Рэп Пушкина и «крутой чувак»: «Пророк» с Борисовым возглавит прокат уикенда
На второй день проката лента про поэта Александра Пушкина в исполнении актера Юрия Борисова смогла заработать более 150 млн рублей.
14 февраля в российский прокат вышел фильм режиссера Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина» с номинантом на «Оскар-2025» Юрой Борисовым в главной роли. По прогнозам портала «Бюллетень кинопрокатчика», драма может собрать около 500 млн рублей и возглавить прокат.
Сборы «Пушкина» Юры
Новая лента об Александре Сергеевиче Пушкине в исполнении Юрия Борисова рассказывает о жизни великого русского поэта с лицейских времен до момента дуэли с Дантесом. В картине Феликса Умарова одна из основных фигур российской культуры предстает как современный и многогранный герой, в котором темное и страшное борется со светлым и просвещенным.
Согласно подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), уже на второй день проката фильм «Пророк. История Александра Пушкина» смог заработать свыше 150 млн рублей. В настоящий момент касса ленты, по данным портала, составляет 366 млн 442 тысячи 727 рублей. При этом член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в интервью НСН предположил, что новый фильм с Юрой Борисовым имеет все шансы собрать два-три миллиарда рублей в прокате, несмотря на то, что картину уже восприняли «неоднозначно».
«"Пророк" — это первый крупный проект после новогодних больших премьер, который претендует на быстрое преодоление планки в миллиард рублей кассовых сборов. Фильм идет на два-три миллиарда. Хайп вокруг проекта в целом, вокруг Юры Борисова и "Аноры", плюс, конечно, фигура Александра Сергеевича Пушкина добавляет проекту очков. Пушкин — это наше все, он своим брендом привлечет зрителей в кинотеатры, как это было в прошлом году с "Онегиным". А Юра Борисов — культурный феномен сегодняшних дней. Фильмам, которые выходят в новогодние каникулы, легче собирать большую кассу, это 50%-й коэффициент внутри общей цифры сборов. У "Пророка" есть небольшой коэффициент из-за 14 февраля и мартовских праздников. Пока большой вопрос, получится ли у "Пророка" преодолеть планку в три миллиарда, тут все будет зависеть от "сарафана"», — объяснил он.
В первые дни проката с предварительно собранными 45,6 млн рублей музыкальная драма про Пушкина немного уступила «Вызову» Клима Шипенко (49,2 млн рублей), но обогнала тематически близкие блокбастеры «Онегин» (34,8 млн рублей и 809 млн по итогам проката) и «Мастер и Маргарита» (35,1 млн и 2,3 млрд по итогу).
Рэп Пушкина и смелость «Крутого чувака»
Лента «Пророк. История Александра Пушкина» представляет из себя мюзикл. Фильм уже вызвал немало споров, в том числе тем, что главный герой — поэт Александр Пушкин, в нем читает рэп.
«Премьера получилась пышной. Юра прекрасен, и, сыграв Пушкина, заставит теперь Сергея Безрукова здорово понервничать. А если серьезно, это смелая и удачная попытка молодого режиссера Феликса Умарова снять наконец-таки русский "Ла-ла-ленд" про Пушкина. Лично мне зашло, что Пушкин — это про новую форму, а значит он рэпер того времени. Такой Оксимирон (признан в РФ иноагентом) 19 века с классными битами», — написала в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак после предпоказа «Пророка» в Санкт-Петербурге.
Сам Юра Борисов в разговоре со специальным корреспондентов НСН назвал Пушкина «крутым чуваком».
«Меня удивило, как много всего с ним (с Александром Пушкиным – прим. НСН) успело за жизнь произойти, такую короткую. Хотелось это все прочитать и как-то заново переосмыслить, рассказать не занудно, а очень живо. Готовился проект очень долго, четыре года, если не больше. Надо было понять, что мы вообще будет делать, потому что Пушкин на самом деле — крутой чувак, и хотелось, рассказывая эту историю, передать ощущение жизни, чтобы этот человек стал человеком, и им могли вдохновляться, как я им вдохновляюсь. Мы проходим Пушкина в школе, и у нас немножко "затерлось" ощущение, что это какой-то такой памятник, портрет, а на самом деле он реально был крутой», — рассказал исполнитель роли Пушкина в новом фильме Умарова.
В свою очередь член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заметил, что у фильма «Пророк» уже есть и поклонники, и критики.
«Картина "Пророк" не всеми воспринята однозначно с точки зрения подачи диалогов, музыкальных номеров, где читается рэп. У этого будут и поклонники, и те, кому это не понравится. Но "Пророк" — это уже культурное событие в кинематографическом сообществе и в целом. Говорить об этом фильме будут очень многие, как и смотреть», — сказал собеседник НСН.
До этого директор по взаимодействию с индустрией компании «Яндекс» Ксения Болецкая в беседе с НСН сравнила по смелости фильм «Пророк» с сериалом Владимира Мирзоева «Преступление и наказание».
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что Юра Борисов вполне может получить «Оскар», учитывая множество номинаций на разные премии и награды за игру в фильме Шона Бэйкера «Анора».