«Пророк» с Борисовым возглавит прокат уикенда

На второй день проката лента про поэта Александра Пушкина в исполнении актера Юрия Борисова смогла заработать более 150 млн рублей.

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14 февраля в российский прокат вышел фильм режиссера Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина» с номинантом на «Оскар-2025» Юрой Борисовым в главной роли. По прогнозам портала «Бюллетень кинопрокатчика», драма может собрать около 500 млн рублей и возглавить прокат.

Сборы «Пушкина» Юры

Новая лента об Александре Сергеевиче Пушкине в исполнении Юрия Борисова рассказывает о жизни великого русского поэта с лицейских времен до момента дуэли с Дантесом. В картине Феликса Умарова одна из основных фигур российской культуры предстает как современный и многогранный герой, в котором темное и страшное борется со светлым и просвещенным.

Согласно подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), уже на второй день проката фильм «Пророк. История Александра Пушкина» смог заработать свыше 150 млн рублей. В настоящий момент касса ленты, по данным портала, составляет 366 млн 442 тысячи 727 рублей. При этом член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в интервью НСН предположил, что новый фильм с Юрой Борисовым имеет все шансы собрать два-три миллиарда рублей в прокате, несмотря на то, что картину уже восприняли «неоднозначно».

«"Пророк" — это первый крупный проект после новогодних больших премьер, который претендует на быстрое преодоление планки в миллиард рублей кассовых сборов. Фильм идет на два-три миллиарда. Хайп вокруг проекта в целом, вокруг Юры Борисова и "Аноры", плюс, конечно, фигура Александра Сергеевича Пушкина добавляет проекту очков. Пушкин — это наше все, он своим брендом привлечет зрителей в кинотеатры, как это было в прошлом году с "Онегиным". А Юра Борисов — культурный феномен сегодняшних дней. Фильмам, которые выходят в новогодние каникулы, легче собирать большую кассу, это 50%-й коэффициент внутри общей цифры сборов. У "Пророка" есть небольшой коэффициент из-за 14 февраля и мартовских праздников. Пока большой вопрос, получится ли у "Пророка" преодолеть планку в три миллиарда, тут все будет зависеть от "сарафана"», — объяснил он.

В первые дни проката с предварительно собранными 45,6 млн рублей музыкальная драма про Пушкина немного уступила «Вызову» Клима Шипенко (49,2 млн рублей), но обогнала тематически близкие блокбастеры «Онегин» (34,8 млн рублей и 809 млн по итогам проката) и «Мастер и Маргарита» (35,1 млн и 2,3 млрд по итогу).

Рэп Пушкина и смелость «Крутого чувака»

Лента «Пророк. История Александра Пушкина» представляет из себя мюзикл. Фильм уже вызвал немало споров, в том числе тем, что главный герой — поэт Александр Пушкин, в нем читает рэп.

« П р е м ь е р а п о л у ч и л а с ь п ы ш н о й . Ю р а п р е к р а с е н , и , с ы г р а в П у ш к и н а , з а с т а в и т т е п е р ь С е р г е я Б е з р у к о в а з д о р о в о п о н е р в н и ч а т ь . А е с л и с е р ь е з н о , э т о с м е л а я и у д а ч н а я п о п ы т к а м о л о д о г о р е ж и с с е р а Ф е л и к с а У м а р о в а с н я т ь н а к о н е ц - т а к и р у с с к и й " Л а - л а - л е н д " п р о П у ш к и н а . Л и ч н о м н е з а ш л о , ч т о П у ш к и н — э т о п р о н о в у ю ф о р м у , а з н а ч и т о н р э п е р т о г о в р е м е н и . Т а к о й О к с и м и р о н ( п р и з н а н в Р Ф и н о а г е н т о м ) 1 9 в е к а с к л а с с н ы м и б и т а м и » , — написала в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак после предпоказа «Пророка» в Санкт-Петербурге.

Сам Юра Борисов в разговоре со специальным корреспондентов НСН назвал Пушкина «крутым чуваком».

« М е н я у д и в и л о , к а к м н о г о в с е г о с н и м ( с А л е к с а н д р о м П у ш к и н ы м – п р и м . Н С Н ) у с п е л о з а ж и з н ь п р о и з о й т и , т а к у ю к о р о т к у ю . Х о т е л о с ь э т о в с е п р о ч и т а т ь и к а к - т о з а н о в о п е р е о с м ы с л и т ь , р а с с к а з а т ь н е з а н у д н о , а о ч е н ь ж и в о . Г о т о в и л с я п р о е к т о ч е н ь д о л г о , ч е т ы р е г о д а , е с л и н е б о л ь ш е . Н а д о б ы л о п о н я т ь , ч т о м ы в о о б щ е б у д е т д е л а т ь , п о т о м у ч т о П у ш к и н н а с а м о м д е л е — к р у т о й ч у в а к , и х о т е л о с ь , р а с с к а з ы в а я э т у и с т о р и ю , п е р е д а т ь о щ у щ е н и е ж и з н и , ч т о б ы э т о т ч е л о в е к с т а л ч е л о в е к о м , и и м м о г л и в д о х н о в л я т ь с я , к а к я и м в д о х н о в л я ю с ь . М ы п р о х о д и м П у ш к и н а в ш к о л е , и у н а с н е м н о ж к о " з а т е р л о с ь " о щ у щ е н и е , ч т о э т о к а к о й - т о т а к о й п а м я т н и к , п о р т р е т , а н а с а м о м д е л е о н р е а л ь н о б ы л к р у т о й » , — р а с с к а з а л и с п о л н и т е л ь р о л и П у ш к и н а в н о в о м ф и л ь м е У м а р о в а .

В свою очередь член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заметил, что у фильма «Пророк» уже есть и поклонники, и критики.

« К а р т и н а "Пророк" не всеми воспринята однозначно с точки зрения подачи диалогов, музыкальных номеров, где читается рэп. У этого будут и поклонники, и те, кому это не понравится. Но "Пророк" — это уже культурное событие в кинематографическом сообществе и в целом. Говорить об этом фильме будут очень многие, как и смотреть», — сказал собеседник НСН.

До этого директор по взаимодействию с индустрией компании «Яндекс» Ксения Болецкая в беседе с НСН сравнила по смелости фильм «Пророк» с сериалом Владимира Мирзоева «Преступление и наказание».

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что Юра Борисов вполне может получить «Оскар», учитывая множество номинаций на разные премии и награды за игру в фильме Шона Бэйкера «Анора».