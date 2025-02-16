Опубликованы кадры драмы «Узкая дорога на дальний север»

Компания Amazon опубликовала новые кадры из драматического сериала «Узкая дорога на дальний север». Шоураннером проекта выступил Джастин Курзель, снявший «Безмолвное братство» и «Макбет».

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Сериал выступает экранизацией одноимённого романа Ричарда Флэнагана, рассказывающей об австралийских военнопленных, которые строили Тайско-Бирманскую железную дорогу.

В актёрский состав вошли Джейкоб Элорди, Одесса Янг, Саймон Бейкер, Киаран Хайндс, Эсси Дэвис, Оливия ДеДжонг, Хезер Митчелл, Кристиан Байерс, Сэм Парсонсон, Маса Ямагути и другие.

Сериал стартует 18 апреля в стриминговом сервисе Prime Video.

Новые кадры

© Amazon

© Amazon