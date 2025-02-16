Какие советские и российские фильмы больше всего удивили западных зрителей

13 февраля исполнилось 130 лет, как появилось кино. За это время оно сильно изменилось, и мы почему-то привыкли свои, родные, фильмы — ругать. А вот кинокритик Александр Шпагин, наоборот, уверен, что сейчас российский кинематограф в самом расцвете. Своим мнением он поделился с корреспондентом «ВМ».

Какие русские фильмы больше всего удивили западных зрителей
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Картины «Девчата», «Ирония судьбы», «Пираты ХХ века», «Десять негритят» вызывают ностальгию и тоску по «ушедшему навсегда нашему кинематографу». Особо чувствительные говорят: такого уже никогда не будет, — и грустно вздыхают.

«Напротив, говорит Шпагин. — Такие разговоры были уместны в 2010-х годах! А вот сейчас невероятный подъем отечественного кино! Каждый год дарит нам, зрителям, минимум по десятку качественных картин. Прошлый год подарил и "Мастера и Маргариту", и "Сто лет тому назад", и "Огниво". Фильмы, полные смыслов, отсылов и заставляющие думать. А посмотрите сегодня как бы "впервые" "Иронию судьбы"! Не зайдет! Как и "Пираты ХХ века" сегодня не захватили бы зрителя. Это безумно хорошие фильмы, но не сегодняшнего дня».

Вспомните слова Никиты Михалкова о том, что новое российское кино началось с сериала «Домашний арест». А так и вышло, Никита Сергеевич был прав.

Да, нашему кино далеко до сборов иностранных картин: «Аватар» Кэмерона собрал около 1 миллиарда долларов в прокате. Но вы учтите, что в США с 1960-х годов под контролем ЦРУ (!!!) создавали фильмы, которые будут «мягкой силой» завоевывать весь мир. И они в этом преуспели! У нас такого не было. Но мы самостоятельно к этому пришли, и я совершенно не удивлюсь, если через какое-то время условный «Чебурашка-2» также соберет кассу, сопоставимую с «Титаником»!

Эротика: советский вариант

Ох уж это выражение: «В СССР секса нет»... А ведь был! И на экраны прорывался! Вспомнить хотя бы мелькнувшую грудь Александры Яковлевой в фильме Митты «Экипаж». Или постельные сцены в «Интердевочке». Ну а про фильм «Маленькая Вера» и говорить нечего. Так что эротика была и у нас!

«Вий» был еще страшнее

Думаете, что первый фильм ужасов — это «Вий»? Да. Только не с Куравлевым и Варлей! В 1909 году вышел фильм по мотивам «Вия», и это было по-настоящему страшно. Правда, с наступлением советских времен ужасы снимать перестали. Согласно идеологии, граждан требовалось развлекать, а не пугать.

Дорого. Богато. Оскароносно

Полтора миллиарда долларов. А в рублях... ну примерно 150 миллиардов — и все это бюджет одного фильма. Можете себе представить? Именно столько стоила эпопея «Война и мир» Сергея Бондарчука в 1967 году. Впрочем, не за расходы получила картина «Оскар», а за талант режиссера и актерскую игру.

Все в сумрак!

Российское кино за рубежом — любят! Яркий пример: «Ночной дозор» (2006) с Константином Хабенским. После этой картины наши фильмы вновь стали появляться на Западе. А режиссер Тимур Бекмамбетов стал чаще там снимать.

Катастрофа под цензурой

Помните замечательный фильм «Экипаж»? Тот, который первый фильм-катастрофа в СССР? Его хотели запретить, потому что... да не могут в Стране Советов ломаться самолеты! И только когда режиссер Александр Митта объяснил, что «самолет сломался из-за стихийного бедствия ЗА ПРЕДЕЛАМИ СССР», картину разрешили.

Возьму я в руки кисти

Когда о цветном кино можно было только мечтать... Сергей Эйзенштейн взял кисти в руки и раскрасил в красный цвет флаг, который матросы подняли над восставшим кораблем в фильме «Броненосец «Потемкин». Но это было в 1925 году. А по-настоящему первым цветным российским кино стала картина о Параде Победы в 1945-м.

Советский — значит лидер

Это и правда абсолютный лидер советского проката по кинопоказу. «Пираты ХХ века» посмотрели... почти 88 миллионов советских граждан. Да! В этом и разница! Тогда считали по зрителям, а сегодня — в рублях!

Первый космический

Как ни крути, а вот тут мы на 100 процентов обскакали знаменитых голливудских режиссеров и сценаристов! Первый фильм, снятый в космосе, — наш! «Вызов» с Юлией Пересильд в главной роли, а также целой плеядой российских звезд... все равно запоминается в основном волосами Пересильд, которые живут своей жизнью в условиях отсутствия гравитации.

Топ-5 самых кассовых работ

  1. «Чебурашка» (2022) собрал в кинотеатрах более 9 миллиардов рублей. Странно, что после такого успеха авторы затянули с продолжением.
  2. «Холоп» (2019). Картина с Милошем Биковичем собрала чуть более 6 миллиардов рублей. Не намного по сборам отстало и продолжение. «Холоп 2» (2023) смог собрать 4 миллиарда.
  3. «Движение вверх» (2017). Спортивная мелодрама с Владимиром Машковым заработала почти 5,5 миллиарда рублей в кинопрокате.
  4. «Сталинград» (2013). Киноэпопея Федора Бондарчука смогла собрать в кинотеатрах 5,1 миллиарда рублей.
  5. «Ирония судьбы. Продолжение» (2007). Новогодние праздники и культовое имя режиссера Тимура Бекмамбетова дали возможность получить 4,9 миллиарда.
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