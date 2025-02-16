В России снимут фильм на основе биографии Виктора Бута

На основе биографии депутата Законодательного Собрания Ульяновской области Виктора Бута, который был незаконно арестован и почти 15 лет провел в американской тюрьме, снимут фильм. Съемки картины начнутся в 2026 году, идет работа над сценарием, рассказал сам Бут на встрече со студентами Северного Арктического федерального университета (САФУ) в Архангельске.

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« С е й ч а с и д е т р а б о т а н а д с ц е н а р и е м , в с л е д у ю щ е м г о д у д о л ж н ы н а ч а т ь с я с ъ е м к и , с ъ е м к а б у д е т п р о и з в о д и т ь с я р е ж и с с е р о м и п р о д ю с е р о м , к о т о р ы е с н и м а л и ф и л ь м ы " Л а н д ы ш и " и " Г Д Р " . Ф и л ь м б у д е т » , — с к а з а л о н , о т в е ч а я н а в о п р о с , б у д е т л и р о с с и й с к и й ф и л ь м п р о н е г о .

Виктор Бут также добавил, что планирует написать автобиографическую книгу.