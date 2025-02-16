В России снимут фильм на основе биографии Виктора Бута

Российские кинематографисты снимут фильм на основе биографии Виктора Бута
На основе биографии депутата Законодательного Собрания Ульяновской области Виктора Бута, который был незаконно арестован и почти 15 лет провел в американской тюрьме, снимут фильм. Съемки картины начнутся в 2026 году, идет работа над сценарием, рассказал сам Бут на встрече со студентами Северного Арктического федерального университета (САФУ) в Архангельске.
«Сейчас идет работа над сценарием, в следующем году должны начаться съемки, съемка будет производиться режиссером и продюсером, которые снимали фильмы "Ландыши" и "ГДР". Фильм будет», — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли российский фильм про него.
Виктор Бут также добавил, что планирует написать автобиографическую книгу.
«Но пока еще не созрел, поэтому, как созрею, обязательно напишу книгу. Может быть, это будет не совсем классическая автобиография, потому что сейчас такой вал информации, что если писать типичную автобиографию, наверное, мало кому это было бы интересно читать», — пояснил он.