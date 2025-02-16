Фильм с российскими актерами «Анора» получил приз BAFTA

Россиянин Юра Борисов не выиграл приз BAFTA за лучшую роль второго плана, уступив, как и на "Золотом глобусе", Кирану Калкину ("Настоящая боль").

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Однако совсем без награды он не остался - драмеди "Анора", в которой, помимо Борисова, сыграли также российские актёры Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова, получила приз за лучший актёрский состав.

Напомним, у Борисова также есть номинация на "Оскар" за роль в "Аноре".