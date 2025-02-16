Стали известны призеры кинопремии BAFTA

Картина "Настоящая боль" (A Real Pain, 2024) режиссера и сценариста Джесси Айзенберга получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории "Лучший оригинальный сценарий". Трансляция 78-й церемонии вручения наград в Лондоне ведется на сайте вещательной корпорации Би-би-си.

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На премию в этой номинации также претендовали фильмы "Анора" (Anora, 2024), "Субстанция" (The Substance, 2024), "Бруталист" (The Brutalist, 2024) и одноименная картина об ирландской хип-хоп-группе Kneecap (2024).

Ранее "Настоящая боль" была номинирована на премию "Оскар" в категории "Лучший оригинальный сценарий", которая будет вручаться 2 марта. По сюжету фильма двоюродные братья Бенджи (Киран Калкин) и Дэвид (Айзенберг) выполняют предсмертную просьбу своей бабушки и посещают ее дом в Польше, погружаясь тем самым в историю Холокоста.

Победу в номинации "Лучший адаптированный сценарий" одержала картина "Конклав" (Conclave, 2024) режиссера Эдварда Бергера, снятая по одноименному роману Роберта Харриса. В качестве сценариста ленты, рассказывающей про избрание нового Папы Римского, выступил Питер Строан. Ранее "Конклав" завоевал "Золотой глобус" в категории "Лучший сценарий".

Британская академия кино, позднее объединившаяся с Гильдией телережиссеров и продюсеров, была основана в 1947 году, а в 1949 году впервые отметила наградами лучшие, по мнению жюри, кинофильмы. С 1955 года награды стали присуждать и за лучшие телевизионные программы. БАФТА традиционно объявляет имена лауреатов своей премии между церемониями присуждения двух главных американских наград мира киноискусства - "Золотого глобуса" и "Оскара".