Номинированные на «Оскар» режиссеры пожаловались на нехватку денег

Режиссер Брэди Корбет признался, что ничего не заработал на фильме «Бруталист», который является одним из фаворитов текущей гонки за «Оскар». Его слова передает Deadline.

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« М ы з а р а б о т а л и н о л ь д о л л а р о в н а д в у х п о с л е д н и х ф и л ь м а х , к о т о р ы е с н я л и . < … > Д а . В о о б щ е - т о , н о л ь . Н а м п р и ш л о с ь ж и т ь н а з а р п л а т у , п о л у ч е н н у ю т р и г о д а н а з а д » , — п о д е л и л с я п о с т а н о в щ и к .

Корбет рассказал, что большинство режиссеров, которые стали номинантами на «Оскар-2025», жалуются на проблему с деньгами.

« Я р а з г о в а р и в а л с о м н о г и м и р е ж и с с е р а м и , ч ь и ф и л ь м ы н о м и н и р о в а н ы в э т о м г о д у , и о н и н е м о г у т з а п л а т и т ь з а к в а р т и р у » , — п о д е л и л с я р е ж и с с е р .

По словам постановщика, нехватка денежных средств связана с тем, что режиссерам не платят за пресс-тур по продвижению фильмов. Он пояснил, что премьера «Бруталиста» состоялась на Каннском фестивале в сентябре прошлого года — и с тех пор, он ездит по миру, рекламируя свой фильм.

« Я з а н и м а ю с ь э т и м у ж е ш е с т ь м е с я ц е в и и м е ю н у л е в о й д о х о д , п о т о м у ч т о у м е н я н е т в р е м е н и х о д и т ь н а р а б о т у . Я д а ж е н е м о г у с е й ч а с в з я т ь с я з а п и с а т е л ь с к у ю д е я т е л ь н о с т ь » , — п о с е т о в а л п о с т а н о в щ и к .

Фильм «Бруталист» претендует на «Оскар» в номинациях «Лучший фильм», «Лучший актер», «Лучший режиссер» и «Лучший сценарист».