«Конклав», «Бруталист» и «Анора» — все лауреаты премии BAFTA 2025

Британская академия кино и телевизионных искусств объявила лауреатов премии BAFTA 2025. Организаторы церемонии назвали главные фильмы 2024 года в различных категориях.

Объявлен полный список лауреатов премии BAFTA 2025
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Так, лучшим фильмом прошлого года стал политический триллер «Конклав» от режиссёра Эдварда Бергера — он же забрал награду за лучший британский фильм. Лучшим режиссёром признали Брэйди Корбета за «Бруталиста» — за этот же фильм лучшим актёром стал Эдриан Броуди.

Лучшей актрисой стала Майки Мэдисон за главную роль в «Аноре», а лучшим мультфильмом выбрали «Уоллеса и Громита: Самая дикая месть».

Лауреаты премии BAFTA 2025

  • Лучший фильм — «Конклав»
  • Лучший британский фильм — «Конклав»
  • Лучший режиссёр — Брэди Корбет («Бруталист»)
  • Лучшая мужская роль — Эдриан Броуди («Бруталист»)
  • Лучшая женская роль — Майки Мэдисон («Анора»)
  • Лучшая мужская роль второго плана — Киран Калкин («Настоящая боль»)
  • Лучшая женская роль второго плана — Зои Салдана («Эмилия Перес»)
  • Лучший оригинальный сценарий — «Настоящая боль»
  • Лучший адаптированный сценарий — «Конклав»
  • Лучший иностранный фильм — «Эмилия Перес»
  • Лучший документальный фильм — «Супермен: История Кристофера Рива»
  • Лучший саундтрек — «Бруталист»
  • Лучшая операторская работа — «Бруталист»
  • Лучшие визуальные эффекты — «Дюна: Часть 2»
  • Лучший грим и причёски — «Субстанция»
  • Лучшая работа художника-постановщика — «Злая: Сказка о ведьме Запада»
  • Лучший дизайн костюмов — «Злая: Сказка о ведьме Запада»
  • Лучший монтаж — «Конклав»
  • Лучший звук — «Дюна 2»
  • Лучший кастинг — «Анора»
  • Лучший мультфильм — «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»
  • Лучший детский и семейный фильм — «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»
  • Лучший короткометражный фильм — «Камень, ножницы, бумага»
  • Лучший анимационный короткометражный фильм — «Путешествие к чуду»
  • Лучший британский дебют — «Kneecap»
  • Восходящая звезда — Дэвид Джонссон («Чужой: Ромул»)
Фильмы и сериалы
Актеры
Эдвард Бергер
Киран Калкин
Зои Салдана
Эдриан Броуди