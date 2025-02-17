Объявлен полный список лауреатов премии BAFTA 2025

Британская академия кино и телевизионных искусств объявила лауреатов премии BAFTA 2025. Организаторы церемонии назвали главные фильмы 2024 года в различных категориях.

Так, лучшим фильмом прошлого года стал политический триллер «Конклав» от режиссёра Эдварда Бергера — он же забрал награду за лучший британский фильм. Лучшим режиссёром признали Брэйди Корбета за «Бруталиста» — за этот же фильм лучшим актёром стал Эдриан Броуди.

Лучшей актрисой стала Майки Мэдисон за главную роль в «Аноре», а лучшим мультфильмом выбрали «Уоллеса и Громита: Самая дикая месть».

Лауреаты премии BAFTA 2025