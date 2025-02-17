Объявлен полный список лауреатов премии BAFTA 2025

«Конклав», «Бруталист» и «Анора» — все лауреаты премии BAFTA 2025
Британская академия кино и телевизионных искусств объявила лауреатов премии BAFTA 2025. Организаторы церемонии назвали главные фильмы 2024 года в различных категориях.
Так, лучшим фильмом прошлого года стал политический триллер «Конклав» от режиссёра Эдварда Бергера — он же забрал награду за лучший британский фильм. Лучшим режиссёром признали Брэйди Корбета за «Бруталиста» — за этот же фильм лучшим актёром стал Эдриан Броуди.
Лучшей актрисой стала Майки Мэдисон за главную роль в «Аноре», а лучшим мультфильмом выбрали «Уоллеса и Громита: Самая дикая месть».
Лауреаты премии BAFTA 2025
- Лучший фильм — «Конклав»
- Лучший британский фильм — «Конклав»
- Лучший режиссёр — Брэди Корбет («Бруталист»)
- Лучшая мужская роль — Эдриан Броуди («Бруталист»)
- Лучшая женская роль — Майки Мэдисон («Анора»)
- Лучшая мужская роль второго плана — Киран Калкин («Настоящая боль»)
- Лучшая женская роль второго плана — Зои Салдана («Эмилия Перес»)
- Лучший оригинальный сценарий — «Настоящая боль»
- Лучший адаптированный сценарий — «Конклав»
- Лучший иностранный фильм — «Эмилия Перес»
- Лучший документальный фильм — «Супермен: История Кристофера Рива»
- Лучший саундтрек — «Бруталист»
- Лучшая операторская работа — «Бруталист»
- Лучшие визуальные эффекты — «Дюна: Часть 2»
- Лучший грим и причёски — «Субстанция»
- Лучшая работа художника-постановщика — «Злая: Сказка о ведьме Запада»
- Лучший дизайн костюмов — «Злая: Сказка о ведьме Запада»
- Лучший монтаж — «Конклав»
- Лучший звук — «Дюна 2»
- Лучший кастинг — «Анора»
- Лучший мультфильм — «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»
- Лучший детский и семейный фильм — «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»
- Лучший короткометражный фильм — «Камень, ножницы, бумага»
- Лучший анимационный короткометражный фильм — «Путешествие к чуду»
- Лучший британский дебют — «Kneecap»
- Восходящая звезда — Дэвид Джонссон («Чужой: Ромул»)