Стало известно, когда начнутся съемки продолжения фильма «Чужой: Ромул»

Режиссёр фильма «Чужой: Ромул» Феде Альварес в интервью Collider рассказал, что планирует начать съёмки сиквела ленты уже в этом году. В данный момент постановщик заканчивает писать сценарий продолжения.

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" Я д у м а ю , ч т о с и к в е л с т а н е т м о и м с л е д у ю щ и м ф и л ь м о м . Я н а д е ю с ь , ч т о с м о г у с н я т ь ф и л ь м у ж е в э т о м г о д у " .

Ещё Альварес отметил, что вселенная «Чужого», созданная Ридли Скоттом, позволяет экспериментировать и создавать в ней уникальные проекты, которые могут быть потенциальными хитами.

Лента «Ромул» уже доступна для просмотра в онлайн-кинотеатрах. Помимо зарубежной премьеры, картина также вышла и в отечественных кинотеатрах.