Актриса из сериала «Доктор Кто» Майя Вульф умерла в возрасте 72 лет

Актриса Майя Вульф, известная по ролям в сериалах «Доктор Кто» и «Прощайте, привычки», скончалась на 73-м году жизни.

О смерти артистки сообщили в воскресенье, 16 февраля, на странице официального аккаунта сериала «Прощайте, привычки» в Instagram*. Причины ее смерти остаются неизвестными.

— С грустью сообщаем о кончине Майи Вульф, которая сыграла в сериале «Прощайте, привычки», сезон 1, эпизод 11, «Влюбленные», — говорится в публикации.

Также Вульф снималась в сериалах «Бержерак», «Профессионалы» и «Глаза кошек».

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