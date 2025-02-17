Боевик «Военное дело» сменил название

Лента Алекса Гарленда «Военное дело» получила другое название в России. Картина выйдет под названием «Под огнём», а её официальная премьера в кинотеатрах страны состоится 10 апреля.

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Дублированный трейлер боевика

Видео доступно на YouTube-канале «Вольга». Права на видео принадлежат A24.

Сюжет будущей ленты расскажет о команде «Морских котиков», выполняющей миссию в Ираке середины 2000-х годов, когда их задание оборачивается катастрофой. Протагонистом выступит Рэй Мендоза, который прослужил более 16 лет в составе элитного подразделения и был награждён Серебряной звездой.

В актёрский состав вошли Космо Джарвис, Уилл Поултер, Кит Коннор, Д’Фарао Ун-А-Тай, Чарльз Мелтон, Джозеф Куинн, Ноа Чентинео, Тейлор Джон Смит, Адайн Брэдли, Майкл Гандольфини, Генри Зага, Эван Хольцман и другие.