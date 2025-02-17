Вышел первый трейлер фильма «Денискины рассказы»

У фильма "Денискины рассказы", полнометражного продолжения одноимённого сериала по произведениям Виктора Драгунского, появились постер и трейлер.

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Режиссёром снова выступил Артемий Драгунский - внук писателя, а продюсированием занялась "Кинокомпания братьев Андреасян".

В фильме семья Дениса Кораблёва отправится с бабушкой на дачу, где мальчика ждут новые знакомства и первая любовь.

В ролях: Роман Панков, Александр Пашутин, Анна Пескова, Дмитрий Ендальцев, Ольга Волкова, Олег Каменщиков, Татьяна Сабинова, Татьяна Орлова и другие.

Премьера - 17 апреля.