Появилось расписание выхода сериала «Афродеревня» от ТНТ

Расписание выхода сериала «Афродеревня» от ТНТ
Уже 17 февраля состоится премьера сериала «Афродеревня». Шоу расскажет историю обычного русского села Рузское, которое становится приютом для гостей из Африки. Герои с далёкого континента окажут большое влияние на местных жителей, постепенно меняя их жизнь к лучшему.
В первый сезон проекта войдёт 12 эпизодов — они будут выходить ежедневно с понедельника по четверг в 21:00 на ТНТ. Финал состоится уже 25 февраля.
Расписание выхода сериала «Афродеревня» от ТНТ
- 1-я серия — 17 февраля
- 2-я серия — 17 февраля
- 3-я серия — 18 февраля
- 4-я серия — 18 февраля
- 5-я серия — 19 февраля
- 6-я серия — 19 февраля
- 7-я серия — 20 февраля
- 8-я серия — 20 февраля
- 9-я серия — 24 февраля
- 10-я серия — 24 февраля
- 11-я серия — 25 февраля
- 12-я серия — 25 февраля