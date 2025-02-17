Появилось расписание выхода сериала «Афродеревня» от ТНТ

Уже 17 февраля состоится премьера сериала «Афродеревня». Шоу расскажет историю обычного русского села Рузское, которое становится приютом для гостей из Африки. Герои с далёкого континента окажут большое влияние на местных жителей, постепенно меняя их жизнь к лучшему.

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В первый сезон проекта войдёт 12 эпизодов — они будут выходить ежедневно с понедельника по четверг в 21:00 на ТНТ. Финал состоится уже 25 февраля.

Расписание выхода сериала «Афродеревня» от ТНТ