Расписание выхода сериала «Афродеревня» от ТНТ

Уже 17 февраля состоится премьера сериала «Афродеревня». Шоу расскажет историю обычного русского села Рузское, которое становится приютом для гостей из Африки. Герои с далёкого континента окажут большое влияние на местных жителей, постепенно меняя их жизнь к лучшему.

Появилось расписание выхода сериала «Афродеревня» от ТНТ
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В первый сезон проекта войдёт 12 эпизодов — они будут выходить ежедневно с понедельника по четверг в 21:00 на ТНТ. Финал состоится уже 25 февраля.

Расписание выхода сериала «Афродеревня» от ТНТ

  • 1-я серия — 17 февраля
  • 2-я серия — 17 февраля
  • 3-я серия — 18 февраля
  • 4-я серия — 18 февраля
  • 5-я серия — 19 февраля
  • 6-я серия — 19 февраля
  • 7-я серия — 20 февраля
  • 8-я серия — 20 февраля
  • 9-я серия — 24 февраля
  • 10-я серия — 24 февраля
  • 11-я серия — 25 февраля
  • 12-я серия — 25 февраля
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