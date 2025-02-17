Вышел трейлер драмеди «Между нами химия» с Сашей Бортич

В Сети опубликован трейлер нового проекта Wink.ru "Между нами химия" с Сашей Бортич и Никитой Ефремовым в главных ролях. Первые две серии драмеди о поисках мужа в непростых обстоятельствах будут доступны в онлайн-кинотеатре 6 марта, далее серии будут выходить по одной в неделю.

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По сюжету главная героиня Таня днем в одиночку воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. И все бы ничего, но Таня узнает о серьезном диагнозе, и теперь ее беспокоит только одно: с кем останутся ее дети, если болезнь окажется сильнее? Таня не готова доверить детей своим ненадежным родственникам и решается найти достойного мужчину и женить его на себе, чтобы в случае чего он позаботился о детях. Единственный человек, которому Таня доверяет свой отчаянный план, - это ее врач. Впрочем, в какой-то момент претендентов становится даже слишком много.

" С е р и а л з а т р а г и в а е т т я ж е л ы е т е м ы , н о с ъ е м о ч н о й г р у п п е у д а л о с ь с о х р а н и т ь л е г к о с т ь п р и п о д а ч е э т о й и с т о р и и , в ы д е р ж а н и б а л а н с в ч а с т и ю м о р а . М н е к а ж е т с я , н а м у д а л о с ь у с и д е т ь н а д в у х с т у л ь я х т р а г и з м а и л е г к о с т и " , - р а с с к а з а л а р е ж и с с е р и а в т о р с ц е н а р и я , в ы п у с к н и ц а ш к о л ы к и н о " И н д у с т р и я " К а р и н а Ч у в и к о в а .

Проект получил несколько наград на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон" в прошлом году. Александра Бортич ("Полицейский с Рублевки", "Филфак", "Я худею") получила приз за главную женскую роль, а режиссера проекта Карину Чувикову ("Нина") назвали открытием фестиваля. В актерский состав также вошли Никита Ефремов ("Нулевой пациент", "Тетрис", "Хороший человек"), Евгений Сангаджиев ("Лед 3", "Оффлайн", "Ника") и другие.

Сериал пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Комбинация", "Ландыши. Такая нежная любовь", "Фишер"), его телепремьера состоится на СТС. За производство отвечает кинокомпания "Водород" при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ").