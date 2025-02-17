Вышел трейлер драмеди "Между нами химия" с Сашей Бортич и Никитой Ефремовым
В Сети опубликован трейлер нового проекта Wink.ru "Между нами химия" с Сашей Бортич и Никитой Ефремовым в главных ролях. Первые две серии драмеди о поисках мужа в непростых обстоятельствах будут доступны в онлайн-кинотеатре 6 марта, далее серии будут выходить по одной в неделю.
По сюжету главная героиня Таня днем в одиночку воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. И все бы ничего, но Таня узнает о серьезном диагнозе, и теперь ее беспокоит только одно: с кем останутся ее дети, если болезнь окажется сильнее? Таня не готова доверить детей своим ненадежным родственникам и решается найти достойного мужчину и женить его на себе, чтобы в случае чего он позаботился о детях. Единственный человек, которому Таня доверяет свой отчаянный план, - это ее врач. Впрочем, в какой-то момент претендентов становится даже слишком много.
"Сериал затрагивает тяжелые темы, но съемочной группе удалось сохранить легкость при подаче этой истории, выдержан и баланс в части юмора. Мне кажется, нам удалось усидеть на двух стульях трагизма и легкости", - рассказала режиссер и автор сценария, выпускница школы кино "Индустрия" Карина Чувикова.
Проект получил несколько наград на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон" в прошлом году. Александра Бортич ("Полицейский с Рублевки", "Филфак", "Я худею") получила приз за главную женскую роль, а режиссера проекта Карину Чувикову ("Нина") назвали открытием фестиваля. В актерский состав также вошли Никита Ефремов ("Нулевой пациент", "Тетрис", "Хороший человек"), Евгений Сангаджиев ("Лед 3", "Оффлайн", "Ника") и другие.
Сериал пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Комбинация", "Ландыши. Такая нежная любовь", "Фишер"), его телепремьера состоится на СТС. За производство отвечает кинокомпания "Водород" при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ").