По каким дням будет выходить «Натали и Александр» про Пушкина и Гончарову

Расписание выхода сериала «Натали и Александр» про Пушкина и Гончарову
Уже 17 февраля состоится премьера сериала «Натали и Александр» про отношения Александра Сергеевича Пушкина и Натальи Гончаровой. События шоу начнутся со знакомства поэта с девушкой и встречи с Дантесом. Авторы планируют показать поэта не «бронзовым человеком с площади», а обычным влюблённым, в котором каждый узнает себя.
В первый сезон сериала войдёт 12 эпизодов — они будут выходить на Первом канале с понедельника по четверг. Финал состоится 27 февраля.
Расписание выхода сериала «Натали и Александр» на Первом канале
1-я серия — 17 февраля
2-я серия — 17 февраля
3-я серия — 18 февраля
4-я серия — 18 февраля
5-я серия — 19 февраля
6-я серия — 20 февраля
7-я серия — 24 февраля
8-я серия — 24 февраля
9-я серия — 25 февраля
10-я серия — 25 февраля
11-я серия — 26 февраля
12-я серия — 27 февраля