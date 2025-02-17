По каким дням будет выходить «Натали и Александр» про Пушкина и Гончарову

Уже 17 февраля состоится премьера сериала «Натали и Александр» про отношения Александра Сергеевича Пушкина и Натальи Гончаровой. События шоу начнутся со знакомства поэта с девушкой и встречи с Дантесом. Авторы планируют показать поэта не «бронзовым человеком с площади», а обычным влюблённым, в котором каждый узнает себя.

В первый сезон сериала войдёт 12 эпизодов — они будут выходить на Первом канале с понедельника по четверг. Финал состоится 27 февраля.

Расписание выхода сериала «Натали и Александр» на Первом канале

1-я серия — 17 февраля

2-я серия — 17 февраля

3-я серия — 18 февраля

4-я серия — 18 февраля

5-я серия — 19 февраля

6-я серия — 20 февраля

7-я серия — 24 февраля

8-я серия — 24 февраля

9-я серия — 25 февраля

10-я серия — 25 февраля

11-я серия — 26 февраля

12-я серия — 27 февраля